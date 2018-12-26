نور يتحدى ويبحث عن الإنصاف

اللاعب السعودي نور محمد، بطل سباقات السرعة في ألعاب القوى، أكد أنه لا يوجد مساواة بين البارالمبيين ونظرائهم الأسوياء.

قال: نبحث عن هذا الإنصاف منذ سنوات، ومن المفترض أن لا يكون هناك فارق بهذا الشكل الذي يؤدي في النهاية إلى إحساس لاعبي ذوي الاحتياجات الخاصة بالنقص لاسيما في النواحي المادية والاهتمام الإعلامي.

نور طالب بالمعاملة بالمثل في البطولات والمعسكرات والمكافآت، مشيراً إلى أن ما يقدمه هؤلاء الأبطال لا يقل أهمية عن زملائهم الأولمبيين، حيث إن الأهم فيما يخص المشاركة هو رفع علم بلادنا خفاقاً عالياً.

وبحسرة قال: لقد حققت في الألعاب البارالمبية، الرقم القياسي العالمي، وهو إنجاز لي وللدولة، ومع ذلك، ليس هناك مكافأة بحجم الإنجاز.

أضاف: للأسف الشديد مجتمعنا العربي لا يقدر هذا الإنجاز، ونبغي تغيير هذه النظرة، لأن هذه الرياضة تنافسية.

وفي تحدٍ واضح قال: على أتم الاستعداد أن أتحدى وأنا معاق، أي رياضي سوي يأتي لمنافستي في سباق 800 متر.