المرازيق: ارتفاع التكلفة عائق في أغلب الدول

إسماعيل المرازيق عضو الاتحاد العربي للفئات الخاصة قال إن قلّة الإمكانات المادي للجان البارالمبية تشكل المشكلة الرئيسية للرياضة البارالمبية في أغلب الدول العربية.

مشيراً إلى أن هناك تفاوتاً في رصد الإمكانيات المادية من دولة إلى أخرى وأن الإمارات على سبيل المثال تشكل نقطة مضيئة من هذه الناحية، حيث سخرت منذ سنوات دعم لا محدود للفئات الخاصة بأشكال مختلفة سواء من ناحية البنى التحتية والمساواة في مكافآت الفوز بالألقاب والميداليات واستضافة الملتقيات والفعاليات الرياضية في مختلف المسابقات والرياضات وتوفير إعداد جيد قبل المشاركة في المحافل الدولية الكبرى مثل الألعاب البارالمبية وهو ما تترجمه النتائج الجيدة التي حققها منتخب الإمارات في «ريو 2016».

المرازيق أوضح أن الرياضة البارالمبية تعتبر مكلفة مقارنة بالرياضات الأخرى وهو أمر تعاني منه كل الدول في العالم ليس فقط الدول العربية، أضاف: ارتفاع تكلفة سعر الكرسي المتحرك أثر سلباً على عدد الرياضيين في الوطن العربي، حيث نجد عدد الممارسين للرياضات التي لا تحتاج إلى تجهيزات باهظة أكثر بكثير من الرياضات الأخرى مثل السباق على الكراسي المتحركة أو الجري بالاستعانة بالأطراف الاصطناعية.

المرازيق دعا المنظمات والهياكل الدولية التدخل لمساعدة هذه الفئة على ممارسة الرياضة وتطويرها في الوطن العربي وغيره من المناطق حول العالم نظراً لتكلفة التجهيزات التي يصعب حتى على الدول وخاصة الفقيرة منها على تحمل تكلفتها.