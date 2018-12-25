«مؤتمر دبي الرياضي» يناقش اقتصاد الأندية العالمية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، يناقش مؤتمر دبي الرياضي الدولي الثالث عشر - عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» والذي ينظمه مجلس دبي الرياضي في الـ2 من يناير المقبل في قاعة الجوهرة بمدينة جميرا - الاستراتيجيات المالية للأندية العالمية من خلال استعراض نماذج لبعض التجارب الاحترافية العالمية التي حققت نجاحاً اقتصادياً كبيراً في أبرز الأندية الأوروبية.

ويناقش المؤتمر خلال الجلسة الثانية موضوع العوائد الاقتصادية للأندية، حيث يستعرض خلالها مسؤولون من أهم الأندية الأوروبية وهي مانشستر سيتي الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني بالإضافة إلى مسؤول من الاتحاد الدولي لكرة القدم، أساليب التخطيط المالي الناجحة في الأندية الأوروبية وكيفية الاستثمار الجيد من خلال وضع الخطط الاقتصادية العملية والفعالة للأندية.

للمرة الأولى

ويتحدث في الجلسة كل من: زفونيمير بوبان نجم نادي ميلان سابقاً نائب الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حالياً، والذي يشارك المرة الأولى في المؤتمر، وفيران سوريانو المدير التنفيذي لمجموعة سيتي التي تضم مانشستر سيتي وعدداً من الأندية الأخرى، وميغيل أنخيل الرئيس التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، ويترأس الجلسة كيفين روبرتس مؤسس مجموعة سبورت بيزنس التي أصبحت المصدر الرئيس للمعلومات عن عالم الرياضة في العالم.

بوبان

يشغل زفونيمير بوبان النجم الكرواتي السابق حالياً منصب نائب الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم، وكان نجم وقائد خط الوسط في نادي «ميلان الإيطالي» الذي حقق معه أربع بطولات في الدوري الإيطالي ولقباً واحداً في دوري أبطال أوروبا.

كما قاد بوبان المنتخب الوطني الكرواتي لتحقيق المركز الثالث في كأس العالم عام 1998، وعقب أوّل ظهور له مع المنتخب اليوغسلافي الكامل 1988، انتقل بوبان إلى اللعب ضمن منتخب كرواتيا بعد تأسيس المنتخب الكرواتي حيث لعب بمواجهة رومانيا في ديسمبر 1990، وشارك في 7 مرات مع منتخب يوغسلافيا، كما شارك في 51 مباراة دولية ضمن منتخب كرواتيا محققاً 12 هدفاً بين عامي 1990 و1999.

سوريانو

بدأ فيران سوريانو الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي لكرة القدم مسيرته المهنية في برشلونة بمنصب نائب الرئيس المعني بالشؤون الاقتصادية قبل أن ينتقل عام 2012 ليساهم في تحقيق أهداف مانشستر سيتي بالصعود للقمة في إنجلترا وأوروبا، وكذلك في تحقيق أهداف مجموعة سيتي التي تضم عدداً من الأندية في إنجلترا وأستراليا والولايات المتحدة وإسبانيا والأوروغواي.

وقدّم فيران رؤيته المبتكرة للتسويق الرياضي إلى جميع مبادرات المجموعة، مثل تأسيس نادي نيويورك سيتي عام 2013، وحصة الأغلبية في نادي ملبورن سيتي، وحصة في نادي يوكوهاما مارينوس، واتلتيكو تورك الأورغواياني وحصة في نادي جيرونا الإسباني، ويمثّل الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر سيتي مثالاً يحتذى به في قطاع كرة القدم العالمي.

ميجيل أنخيل

يشغل ميجيل أنخيل جيل منصب الرئيس التنفيذي الحالي ومالك النصيب الأكبر من الأسهم في نادي العاصمة الإسبانية «أتلتيكو مدريد» أحد أقوى الأندية الأوروبية الذي تأسّس منذ أكثر من 110 أعوام، وبصفته الرئيس التنفيذي لأفضل شركة كرة قدم في إسبانيا، قاد ميجيل أنخيل جيل عملية تغيير في مختلف النواحي الاقتصادية والتجارية والرياضية والاجتماعية والتسويقية والترويجية، الأمر الذي مكّن «أتلتيكو مدريد» من ترسيخ مكانته كمؤسسة عصرية قوية قادرة على المنافسة مع أكبر الأندية في العالم.