«ملك البساط» في أبوظبي وصراع أفضل 10 لاعبي جوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن إقامة النسخة الثالثة من منافسات «ملك البساط» يوم 12 يناير من العام المقبل بمشاركة عشرة من أفضل لاعبي الجوجيتسو في العالم في فئة الوزن المتوسط.

وتعتبر منافسات ملك البساط واحدة من أهم البطولات المرموقة في رياضة الجوجيتسو على مستوى العالم، والتي جرى تخصيصها لمجموعة من اللاعبين الذين تمت دعوتهم للمشاركة في البطولة وفقاً لإنجازاتهم السابقة في أقوى المنافسات العالمية وعلى رأسها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وأبوظبي غراند سلام، للمنافسة على جوائز نقدية بقيمة 42 ألف دولار أميركي.

وستقام المباريات على بساط واحد في فئة الوزن المتوسط الذي يتراوح بين 69 و85 كيلوغراماً، في قاعة مبادلة أرينا، بمدينة زايد الرياضية، في أبوظبي، بتمام الساعة 3 عصراً بتوقيت الإمارات، حيث ستتألف كل مباراة من جولة واحدة، لا تزيد مدتها على ست دقائق، ويمكن للمتابعين والمهتمين زيارة الموقع الإلكتروني https:/‏/‏events.uaejjf.org/‏en/‏event/‏188

بطولة

يشارك اللاعب جابريل أرجيس في منافسات ملك البساط، بعد فوزه ببطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو موسم 2016 – 2017، وبطولة أبوظبي غراند سلام جولة طوكيو عام 2015، وبطولة أبوظبي غراند سلام جولة لوس أنجليس عام 2016، وبطولة أبوظبي غراند سلام جولة لندن عام 2016.

كما سيشارك اللاعب اسحق بهينسي، الفائز ببطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو عام 2018، وبطولة أبوظبي غراند سلام في جولة ريو دي جانيرو عامي 2017 و2018، وبطولة أبوظبي غراند سلام، جولة أبوظبي عام 2018.

فوز

أما اللاعب الثالث فهو روبرتو ساتوشي، الذي فاز، ببطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو عامي 2012 و2014، وبطولة أبوظبي غراند سلام جولة طوكيو 2015 و2017، واللاعب الرابع هو اسبين ماثيزن، الفائز ببطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2018، والخامس هو اللاعب جيلبرت بيرنز، الفائز ببطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2009.

كذلك سيشارك اللاعب دييجو رامالهو بطل أبوظبي غراند سلام جولة طوكيو عام 2018، وآلان فينفو الفائز ببطولة أبوظبي غراند سلام جولة لندن عام 2016، واللاعب الثامن هو دي جي جاكسون بطل أبوظبي غراند سلام جولة طوكيو عام 2018، ومانويل ريبامار بطل أبوظبي غراند سلام جولة لوس أنجليس عام 2018، واللاعب العاشر هو رودسون ماتيوس بطل أبوظبي غراند سلام جولة طوكيو 2018.