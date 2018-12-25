استقبال حافل لأبطال «خليجية هوكي الجليد»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

استقبال حافل، كان في انتظار بعثة فريق ستورمز أبوظبي لهوكي الجليد، مع عودتها الظافرة في مطار أبوظبي الدولي، قادمة من دولة الكويت أول من أمس، حاملة كأس بطولة الخليج الأولى للمحترفين، بعد أن فاز في جميع المباريات التي خاضها، حيث تغلب على الفريق العماني 5 /‏‏ 0، وعلى الفريق السعودي 8/‏‏3، وعلى البحريني 5/‏‏0، وفي المباراة النهائية مع الفريق الكويتي فاز 11/‏‏ 3.

وكان هامل القبيسي نائب رئيس اتحاد الرياضات الجليدية في مقدمة مستقبلي البعثة، وهنأ القبيسي رئيس وأعضاء الوفد ولاعبي الفريق على الإنجاز الذي حققه «ستورمز» والذي يضاف إلى رصيد انجازاته، ووجه القبيسي شكره وتقديره إلى نادي الألعاب الشتوية الكويتي على حسن تنظيم البطولة، والذي أثمر عن النسخة الأولى متمنياً دوام التوفيق والإستمرارية للبطولة.

تطوير اللعبة

ومن جهته، قال جمعة الظاهري، أمين سر الاتحاد رئيس الوفد المشارك في البطولة وكابتن فريق ستورمز أبوظبي: سعداء بحصولنا على المركز الأول في بطولة الأندية الأولى للمحترفين لهوكي الجليد، ولم نكن نحصل على هذا الإنجاز لولا أن الإمارات كانت وما زالت سباقه في تطويرها في كافة المجالات الرياضية.

وحول البطولة قال الظاهري:إن هذه هي أول بطولة للأندية المحترفين تقام في الخليج، وأحد اهم أهدافها هو تطوير اللعبة في المنطقة، ومن خلال مشاركتنا في البطولة وجدنا أن الأندية في الخليج قطعت مشواراً كبيراً في هذا الاتجاه.