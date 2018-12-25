«مهرجان ليوا» يتكفل بشحن سيارات مغامري السعودية

المصدر: الظفرة - البيان الرياضي

أعلن نادي ليوا الرياضي، عن مبادرة مميزة، بتحمله نفقات شحن سيارات كافة المشاركين من المملكة العربية السعودية، في بطولات الاستعراض الرملي في مهرجان ليوا الرياضي تل مرعب 2019، والذي ينطلق بعد أيام قليلة، وهي المبادرة التي لقيت ردود فعل إيجابية، وسعادة كبيرة من المغامرين السعوديين، وفرحة أبهجت كل المشاركين من المملكة في فئة الاستعراض الرملي، والتي تعد إحدى الفئات المهمة، ضمن مهرجان ليوا وفعاليات تل مرعب.

وشهدت المبادرة تفاعلاً كبيراً وضخماً من محترفي الاستعراض الرملي من السعودية، ومنهم محمد المخيني أحد نجوم هذه الرياضة، والذي عبّر عن شكره الكبير لنادي ليوا الرياضي، وإلى حمدان المزروعي مدير النادي.

وقال المخيني: مبادرة رائعة جداً، ونشكر عليها القائمين في النادي، الفكرة جميلة، ووفرت عناء كبيراً على الكثير من المتسابقين، واختصرت الكثير من الجهد والأمور الفنية التي تتعلق بنقل السيارات الخاصة بالاستعراض إلى منطقة تل مرعب، وفيها مراعاة أيضاً لكافة المتسابقين والمشاركين في الحدث العالمي، وأضاف المخيني: سعدنا جداً بما قام به نادي ليوا، ونشكر حمدان المزروعي.

حيث إن له الريادة في تأسيس رياضة الاستعراض الرملي في المهرجان، وفي فترات أخرى من العام في منطقة تل مرعب، بالنسبة لنا، فإن مهرجان ليوا أساسي دوماً للمشاركة من خلاله في المنافسات، ويشهد حضوراً كثيفاً جداً، خاصة أن توقيت الإقامة يتناسب مع إجازة منتصف العام للمدارس، ويشهد إقبالاً رهيباً، لا سيما في الأيام التي تشهد إقامة سباقات السيارات المختلفة بأنواعها.