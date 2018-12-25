منتخب سلة الكراسي يعود بالبرونزية الخليجية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وصلت بعثة منتخبنا الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة، أول من أمس إلى دبي، قادمة من الكويت، بعد مشاركتها الناجحة في البطولة الخليجية التاسعة لكرة السلة على الكراسي المتحركة، التي أقيمت في الفترة من 16 – 23 ديسمبر الجاري، بمشاركة الإمارات والسعودية والبحرين والبلد المستضيف الكويت، حيث نجح منتخبنا الوطني في الظفر ببرونزية البطولة.

وضمت قائمة بعثة فرسان الإرادة، المدرب أحمد جاسم السعيدي ومساعده خالد عبد القادر عبده، صفوان محمد غريب أخصائي علاج طبيعي، إلى جانب 12 لاعباً من فرسان الإرادة والتحدي وهم: محمد هاشل الحبسي، محمد علي الحامد، عيسى اسلم الزبيدي، إبراهيم سالم الحمادي، جمال خليفة البدواوي، حبيب عبد المجيد البلوشي، بدر عباس الحوسني، محمد أحمد الزرعوني، جاسم محمد النقبي، راشد أحمد الزيودي وعبدالله الصريم

الفلاسي يشيد

وكان في استقبال بعثة المنتخب لدى وصولها إلى مطار دبي، عبدالله حسن الفلاسي رئيس لجنة الرياضة وشؤون المنتخبات، والذي ثمن تحقيق سلة الإمارات على الكراسي المتحركة لهذا الإنجاز الخليجي، وقال: نشكر جميع اللاعبين على المستوى الذي قدموه، وعلى المردود الطيب في المباريات.

موضحاً أن المنافسة على اللقب كانت شرسة بين المنتخبات الثلاثة الإمارات والسعودية والكويت، حتى نجح الأخضر السعودي في الظفر بلقب النسخة التاسعة للمرة الأولى، ونحن نقدم له التهنئة، وقال: منتخبنا يحتاج للمزيد من الإعداد في الفترة المقبلة، ونسعى إلى تكوين منتخب قوي في المستقبل، يتمكن من الظفر باللقب.