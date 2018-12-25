روزنامة حافلة لـ «دبي البحري» في عام التسامح

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يستعد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، لتنظيم العديد من الفعاليات التنافسية المثيرة في2019،والذي يحمل شعار (عام التسامح)، وذلك ضمن روزنامة السباقات في الموسم الرياضي 2018-2019 والذي بدأ في (عام زايد 2018) في شهر سبتمبر ويستمر حتى شهر أبريل المقبل، ومن المنتظر أن ينظم النادي بداية من مطلع العام الجديد، وحتى شهر أبريل المقبل، ما يصل إلى 18 سباقاً بحريا تتنوع بين الفعاليات التراثية المتمثلة في سباقات القوارب والسفن الشراعية المحلية والقوارب السريعة (الشواحيف) والمنافسات الحديثة للدراجات المائية وألواح التزحلق المائية الطائرة، والشراعية الحديثة، إضافة إلى فعاليات صيد الأسماك.

فعاليات يناير

وستكون البداية في 12 يناير المقبل، في شاطئ ميركاتو بدبي، بإقامة فعاليات الجولة الأولى من بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية، والتي تستقطب نخبة من أبطال ونجوم هذه الرياضة من مختلف بلدان العالم، يتنافسون على ألقاب 9 فئات مختلفة، وتتواصل الإثارة في الشهر نفسه بارتفاع هدير المحركات من خلال منافسات الجولة الثانية لبطولة الإمارات للقوارب الخشبية السريعة والذي يجمع ما يزيد عن 16 قارباً، وسيكون عشاق هواية صيد الأسماك على موعد مع إقامة ثانية جولات بطولة دبي لصيد الأسماك من 16 -19 يناير المقبل، كما ينظم النادي يوم 26 يناير المقبل، سباق الجولة الثالثة من بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية على شاطئ ميركاتو بدبي.

روزنامة حافلة

وتحفل روزنامة السباقات في شهر فبراير بالعديد من الأنشطة والفعاليات مع إقامة الجولتين الثانية والثالثة من منافسات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدما يومي 16 و 23، وإقامة منافسات الجولة الثالثة من سباق دبي للقوارب الخشبية السريعة يوم الجمعة الأول من الشهر نفسه.

وتستمر الأحداث والفعاليات بإقامة الجولة الأولى من منافسات بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف يوم 2 فبراير بمشاركة عالمية ودولية كبيرة ، وسيكون شاطئ ميركاتو شاهداً على إقامة منافسات الجولتين الأولى والثانية من بطولة دبي جونيورز ريغاتا للعام الثاني على التوالي يومي 15 و 22 من الشهر نفسه.

معرض القوارب

وتزامناً مع الدورة السابعة والعشرين لمعرض دبي العالمي للقوارب 2019 والذي يقام في قناة دبي المائية خلال الفترة من 26 فبراير وحتى 2 مارس المقبلين، ينظم النادي الجولة الثالثة والختامية من بطولة دبي للأسماك، كما سينظم النادي وللمرة الأولى، منافسات الجولة السادسة وقبل الختامية من بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية، وينظم النادي الجولة الثانية من بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف يوم 8 مارس المقبل.

فيما يشهد شاطئ ميركاتو في دبي منافسات الجولتين الثالثة ثم الرابعة والختامية من بطولة دبي جونيورز ريغاتا يومي 9 و23 من الشهر نفسه، إضافة إلى منافسات الجولة الرابعة من بطولة الإمارات للقوارب الخشبية السريعة، والتي تمثل محطة مهمة في الطريق على المنافسة على لقب الموسم، ويقام يوم 16 سباق الجولة الثانية من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً.

مسك الختام

يسدل الستار على فعاليات الموسم في شهر أبريل المقبل، بتنظيم كرنفال الموسم وعرس التراث الكبير سباق القفال التاسع والعشرين والذي يحظى برعاية ودعم من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية ،وينطلق من جزيرة صير بونعير في عمق مياه الخليج العربي حتى خط النهاية قبالة شواطئ دبي.