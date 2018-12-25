تايكواندو الشارقة يتصدر بطولة الإمارات المفتوحة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

تصدر فريق التايكواندو بنادي الشارقة، الترتيب العام لبطولة الإمارات المفتوحة للتايكواندو، والتي تندرج في إطار منافسات الاتحاد للموسم 2019/‏‏2018، والتي جرت فعاليتها على مدار يومين بصالة نادي الشارقة، وفاز الفريق بكأس المركز الأول في كل الفئات العمرية (أشبال، شباب، رجال)، بمشاركة 14 نادياً، وأكثر من 240 لاعباً من كافة أندية الدولة، وحصل تايكواندو الشارقة على 19 ميدالية ذهبية، و7 فضيات و5 برونزيات، وجمع 192 نقطة.

وشهد ختام البطولة إسماعيل علي حماد الصابري رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، والمهندس سليمان الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الفردية، وعبد العزيز الحمادي مدير الفرق الرياضية بنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وعبد الرحمن علي المليحي وناصر بن عاشور أعضاء إدارة الألعاب الفردية.