نسيمة: الأحلام ممنوعة

نسيمة صايفي لاعبة جزائرية، متخصصة في قذف القرص ودفع الجلة، صاحبة ميدالية ذهبية في الدورة البارالمبية، وبطلة العالم 3 مرات.

وُلدت نسيمة صايفي في مدينة ميلة الجزائرية في 1988، وبُترت ساقها اليسرى بسبب حادث سيارة عندما كان عمرها 10 سنوات، شجعها والدها على ممارسة ألعاب القوى لملء وقت فراغها بنادي رياضة المعاقين بميلة، ما مكّنها من تفجير موهبتها، لتبرز بصفتها واحدة من أفضل اللاعبات في الجزائر.

واجهت نسيمة صايفي العديد من التحديات في بداية مشوارها بسبب نقص الاهتمام برياضة ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينتها الصغيرة، ما فرض عليها الانتقال إلى العاصمة بحثاً عن ظروف أفضل في التدريب لتحقيق حلمها والوصول إلى الألعاب البارالمبية.

عندما انتقلت للعيش في العاصمة، وقفت نسيمة صايفي على الفروق الكبيرة بين الأندية الرياضية في المدن الصغيرة مثل ميلة وبين أندية العاصمة، وعلّقت عن ذلك قائلةً: «الأحلام ممنوعة في المدن الصغيرة التي تعاني أنديتها قلة الاهتمام والتجهيزات، لو لم أنتقل إلى العاصمة لما نجحت في تحقيق الألقاب البارالمبية والعالمية».

نسيمة صايفي أشارت إلى أن المعاناة هي عنوان رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب قلة الاهتمام والدعم والصعوبات التي يواجهها اللاعب في رحلة الوصول إلى الملعب وافتقاد التجهيزات.