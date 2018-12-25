الأهلي المصري في مارثوان زايد

المصدر: القاهرة - د ب ا

قرر المكتب التنفيذي للنادي الأهلي المصري برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي المشاركة في فعاليات ماراثون «زايد الخير» المقرر 28 الجاري في محافظة الإسماعيلية. ويترأس وفد الأهلي الدكتور مهند مجدي عضو المجلس ومعه محمد مرجان المدير التنفيذي ومحمد يوسف رئيس اللجنة العليا للجان من أجل تنظيم مشاركة وفد النادي في ماراثون «زايد الخير».

واكد الدكتور مهند مجدي أن مشاركة الأهلي في الماراثون تأتي لتأكيد العلاقات الطيبة مع الإمارات وأن أي حدث يحمل اسم الشيخ زايد هو محل اهتمام من جانب إدارة النادي، فضلاً عن أن الماراثون يشهد عملاً خيرياً بالتبرع لصالح مستشفى الأورمان وجامعة قناة السويس ومؤسسة مصر الخير.

وأوضح أن الأهلي سيشارك في الماراثون بوفد يضم عدداً من الفرق الرياضية.