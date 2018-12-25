سالم عبد الرحمن يدشن مشاركته في مونديال الشطرنج بروسيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يدشن الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن، لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، اليوم، مشاركته في النسخة الثانية من بطولة العالم للشطرنج الخاطف والسريع، التي ينظمها الاتحاد الروسي، وتستمر منافساتها حتى 31 ديسمبر الجاري، بمدينة سانت بطرسبورغ، بمشاركة 300 لاعب من أبطال العالم، والمصنفين الأوائل، في مقدمهم بطل العالم النرويجي كارلسنن، يتنافسون على جوائز تبلغ قيمتها مليون دولار.

وتأتي مشاركة سالم في البطولة، برعاية طيران الإمارات، الذي دخل رقعة الأذكياء بقوة، بعدما قام برعاية بطولة العرب الفردية الأخيرة، ولعل هذه الرعاية تسهم في رفع مستوى الشطرنج وتطويره، من خلال الدعم وبناء قاعدة قوية، وتجهيز اللاعبين للبطولات الخارجية، ويحتل لاعبنا المركز 37 في الترتيب العام للبطولة، برصيد 2682 نقطة.