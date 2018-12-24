الأولمبياد الخاص و«إرنست ويونغ» يطلقان «تحدي الابتكار المفتوح»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أطلقت اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، بالتعاون مع شركة «إرنست ويونغ»، إحدى أكبر بيوت الخبرة في العالم، مبادرة «تحدي الابتكار المفتوح» بهدف التوصل إلى حلول تكنولوجية متطورة تساعد اندماج أصحاب الهمم في المجتمع وتسهيل مقتضيات حياتهم اليومية.

وشهدت المبادرة بمرحلتها الأولى ورشة العمل التي أقيمت بدبي والتي تهدف إلى تحديد التحديات التي تواجه أصحاب الهمم أثناء أدائهم أنشطة الحياة اليومية في مجالات الصحة والتعليم والنقل وتنمية المجتمع والرياضة.

وحضر ورشة العمل معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، ومحمد الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة رئيس اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019.

كما ورحبت ورشة العمل بمشاركة 50 عضواً من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومن المؤسسات الخاصة ومنظمات غير حكومية، ومنها دائرة النقل ودائرة الصحة ودائرة التعليم والمعرفة ودائرة تنمية المجتمع وأعضاء من الأولمبياد الخاص الإماراتي.

وتناولت ورشة العمل العديد من المواضيع التي سلطت الضوء على التحديات الرئيسية التي يواجهها أصحاب الهمم وعلى كيفية إيجاد حلول جذرية لعدد من المعوقات التي تحد من تطورهم وإبداعهم وقدراتهم.

وقال محمد الجنيبي: مبادرة «تحدي الابتكار المفتوح» تحدد التحديات المشتركة التي يواجهها أبناؤنا من أصحاب الهمم في الدولة، ومن خلال العمل مع أكثر الأشخاص ابتكاراً في العالم نطمح إلى إيجاد حلول متطورة ومبتكرة تساعدهم على المضي قدماً نحو هدفهم المنشود.

وأضاف: يشكل الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 حافزاً لإحداث تغيير إيجابي طويل الأمد على مسيرة أصحاب الهمم، وإطلاق مثل هذه المبادرات يضمن لنا تحقيق رفاهيتهم والارتقاء بجودة حياتهم.