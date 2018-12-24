اكتمال مسارات وحلبة سباقات مهرجان تل مرعب

المصدر: الظفرة - البيان الرياضي

اعتمد نادي ليوا الرياضي، مسارات وحلبة السباقات لمهرجان ليوا الدولي- تل مرعب، الذي سينطلق في نسخته الجديدة الخميس المقبل، ويستمر حتى 4 يناير من العام الجديد، في أكبر تظاهرة رياضية يقام من نوعه في منطقة الشرق الأوسط للسيارات المعدلة والدراجات، والعديد من الرياضات المتنوعة لكافة الفئات الشبابية، وتستمر عملية التسجيل في فئات المهرجان المختلفة.

حيث وصل عدد المسجلين عبر تطبيقات النادي المختلفة وموقع النادي إلى أكثر من ألف متسابق في مختلف الفئات والسباقات التي ستقام على مدار أيام المهرجان، حيث تستمر أرقام المسجلين في الارتفاع لتبشر بنسخة استثنائية للمهرجان، كما اكتملت الإعدادات والتجهيزات النهائية لمسابقات الصيد بالصقور وسباق الهجن وسباقات الخيول.

بالإضافة إلى فئة سباق الدراج ريس للدراجات وفئة اليو تي في، وأيضاً المسابقة القوية والتي تحظى بشعبية واسعة في السعودية الاستعراض الرملي، والمتوقع أن تجذب الأنظار بشكل قوي، بالإضافة إلى وضع المسارات الخاصة ببطولة تل مرعب في مختلف فئاتها، وتجهيز التل من أجل المنافسة الأقوى على الإطلاق، وهي صعود التل في اليومين الأخيرين من المهرجان.

وكشف حمدان المزروعي مدير النادي عن اكتمال جهوزية الخدمات للجمهور ولقاطني المخيمات طيلة أيام المهرجان للجمهور الحاضر، بالإضافة إلى تشييد السوق الشعبي والقرية التراثية، على هامش المهرجان، وقال: قمنا بتجهيز المنطقة بحيث تحتضن عدداً ضخماً من الحضور في نفس التوقيت، وقد رفعنا سقف الطموح من خلال التجهيزات الأولية حتى يكون في الإمكان استيعاب كل الجمهور الحاضر لمتابعة فعاليات المهرجان.