الإسماعيلية تتزين لماراثون زايد الخيري

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنهي اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري في مصر، آخر التحضيرات لتنظيم النسخة الخامسة، التي تستضيفها مدينة الإسماعيلية المصرية صباح الجمعة المقبل، والتي ترتدي أبهى حلة لها، استعداداً للحدث الرياضي الكبير، الذي يقام بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسيشهد مشاركة 15 ألف متسابق.

وتسعى اللجنة المنظمة لتحقيق النجاح على كل المستويات، فنياً وتنظيمياً، وقبل ذلك تحقيق الهدف الأول، وهو دعم الأعمال الخيرية، حيث يتم تخصيص عائد التبرعات الخاصة بالماراثون، لصالح مستشفى الأورمان، ومرضى الجذام.

مؤتمر الأربعاء

وقررت اللجنة العليا المنظمة برئاسة الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي عقد المؤتمر الصحفي الموسع للماراثون، بعد غدٍ الأربعاء، بأحد الفنادق القريبة من مطار القاهرة، للكشف عن التفاصيل الكاملة للحدث الكبير.

وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، وجمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة في القاهرة، إلى جانب فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مصر الخير، والمهندس حسام القباني رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، وعدد من نجوم المجتمع والفن والثقافة.

ويشهد المؤتمر الصحفي الكبير، الإعلان والكشف عن الضوابط والمعايير الخاصة بالماراثون، وعدد المشاركين وخط سير السباق، بالإضافة إلى شروط الماراثون، والإعلان عن القيمة الإجمالية للجوائز وكيفية توزيعها على المتسابقين الفائزين، بجانب الكشف كذلك عن الترتيبات الخاصة بالماراثون ومشاركة مختلف الوزارات المصرية من أجل إنجاحه وبهدف أن يكون النسخة الأفضل على الإطلاق بعد النسخ الأربع الماضية التي أقيمت في مصر.

اهتمام كبير

وأكد الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للماراثون، أن هناك اهتماماً كبيراً بالنسخة الخامسة للماراثون الخيري في مصر، وذلك في ظل الرغبة المشتركة من كل الأطراف المعنية في تحقيق نجاح جديد يضاف إلى النسخ الأربع السابقة، التي حققت أهدافها الخيرية والإنسانية التي تبقى محور اهتمام الإمارات والقيادة الرشيدة.

وأضاف: يترجم الماراثون الخيري العلاقات الوطيدة بين الإمارات ومصر في مختلف المجالات، حيث يعتبر الماراثون وسيلة من وسائل التعبير عن عمق هذه العلاقات التاريخية بين الشعبين والقيادات في البلدين الشقيقين، مشيراً إلى تطلع اللجنة المنظمة لتقديم كل ما هو من شأنه زيادة النجاح الفني والجماهيري، وتحقيق أعلى عائد مالي من أجل دعم الأهداف الخيرية والإنسانية، التي يرمي إليها الحدث الكبير.

احتفالات عام زايد

وتابع الكعبي: تأتي النسخة الخامسة للماراثون في إطار الاحتفال بعام زايد، ومرور 100 عام على مولد الأب المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وهو ما يضاعف من أهمية الحدث، ورغبة الجميع في تقديم الأفضل، وتحقيق النجاح الفني والتنظيمي والجماهيري، مشيداً بالتعاون مع الجانب المصري في كل التحضيرات والترتيبات، التي تسبق الحدث الكبير، مبدياً ثقته في تحقيق الحدث الخيري لكل أهدافه الإنسانية.

غلق باب التسجيل

وقررت وزارة الشباب والرياضة المصرية غلق باب التسجيل للمشاركة في الماراثون منذ أول من أمس، وقبل موعده المقرر سلفاً، وذلك في ظل الإقبال الكبير على المشاركة من المصريين بمختلف طوائفهم، تقديراً لاسم الشيخ زايد، ودور الإمارات الكبير في الأعمال الخيرية، والعلاقات المتميزة على كل الأصعدة بين الإمارات ومصر، حيث تخطت طلبات المشاركة 15 ألف متسابق من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الشباب والرياضة المصرية.