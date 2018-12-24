أبوظبي ستورمز يتوج بلقب خليجي هوكي الجليد

المصدر: الكويت ـ أحمد عبد اللطيف

ضرب فريق أبوظبي ستورمز الإماراتي لهوكي الجليد، بقوة، خلال منافسات بطولة الأندية الخليجية الأولى للمحترفين، التي نظمها نادي الألعاب الشتوية الكويتي، وتوج بلقب البطولة، بعدما نجح في تحقيق الفوز على فريق كويت ستارز الكويتي، بنتيجة 11 هدفاً مقابل 7، في المواجهة التي جمعتهما أول من أمس، على صالة التزلج بالنادي الكويتي، الذي فاز بالوصافة، بينما جاء فريق جدة السعودي في المركز الثالث، وبهذا الإنجاز، يكون فريق أبوظبي ستورمز، قد دوّن اسمه كأول بطل في لوحة الشرف للبطولة الإقليمية الوليدة.

سيطرة وتفوق

ونجح فريق أبوظبي، في فرض سيطرته وتفوقه خلال الأشواط الثلاثة للمباراة، حيث أنهى الشوط الأول متقدماً بنتيجة 4 - 3، وواصل تألقه في الشوط الثاني، وأنهاه لمصلحته بفارق أربعة أهداف، بنتيجة 8- 4، وحافظ على هذا الفارق، وأنهى الشوط الثالث الأخير بنتيجة 11 - 7، ليحصد اللقب، ويترك المركز الثاني لفريق كويت ستارز.

وجاء فريق جدة السعودي ثالثاً، بعدما حقق الفوز على فريق عمان روكيز العماني، بنتيجة 11 - 3، وهو الفوز الثاني للفريق السعودي، مقابل خسارتين، فيما خرج الفريق العماني خالي الوفاض، دون تحقيق أي فوز، ليحتل المركز الخامس الأخيرة، فيما جاء فريق البحرين البحريني في المركز الرابع.

استمرار البطولة

وأكد فهيد العجمي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، رئيس نادي الألعاب الشتوية الكويتي المنظم للحدث، على أن البطولة ظهرت بمستوى فني كبير، وسط مشاركة اللاعبين المحترفين، بجانب العديد من المواهب الخليجية، مهنئاً الفرق الفائزة في البطولة.

وقال: اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي لرياضة هوكي الجليد، حريصة على نشر وتطوير اللعبة في الخليج، من خلال تنظيم البطولات، سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية، والبطولة الأولى أظهرت عدداً كبيراً من اللاعبين الخليجيين بمستوى متميز، بجانب المحترفين، وأشار إلى أن رؤساء الاتحادات الخليجية للعبة، حريصون على استمرار إقامة هذه البطولة بالتناوب، بعد أن أثبتت نجاحها في أول نسخها، معرباً عن شكره لجميع أعضاء اللجان العاملة في البطولة.

جائزة الأفضل

حصل المحترف الروسي أرتون، لاعب فريق أبوظبي، على جائزة أفضل لاعب في البطولة، بينما حصد الإماراتي أحمد الظاهري، جائزة أفضل حارس مرمى بالبطولة، وتضمن حفل الختام، تكريم المنتخبات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، كما تم تكريم رؤساء الوفود الخليجية المشاركة.