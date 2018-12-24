انتصاران وتعادل في جولة مثيرة بدوري أقوياء اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

شهدت الجولة السادسة من بطولة دوري أقوياء اليد، التي أقيمت أول من أمس، انتصارين وتعادلاً وحيداً، ولعل أبرز أحداث هذه الجولة، هي لقاء ديربي بر دبي، الذي جمع بين الجارين النصر والوصل، والذي انتهى بالتعادل الخاسر لكليهما 21/‏21.

حيث شهدت المباراة التي أقيمت على صالة راشد بن حمدان بالقلعة الزرقاء، شداً وجذباً، وتوقفت لفترات عدة، وخرجت فيها البطاقات الصفراء والحمراء لكلا الجانبين، منها بطاقتان حمراوان طالت لاعب الوصل حبيب عيسى في أول دقيقة من المباراة، للخشونة مع لاعب النصر شهاب غلوم، والبطاقة الثانية للاعب النصر راشد سعيد، لاعتراضه الحاد على الحكم، وتم سحب بطاقته، وكتابة تقرير عن الحادث، هذا بالإضافة لبعض المناوشات والاحتجاجات من قبل بعض لاعبي الفريقين، وسط تدخل العقلاء لفض النزاعات، حتى انتهت بسلام.

وكان النصر صاحب الأرض، قد أنهى الشوط الأول متقدماً 9/‏13، لكن الأوضاع تبدلت في الشوط الثاني، الذي كان بمقدور الوصل أن يخطف الفوز من مضيفه، عندما تقدم في الدقيقة 27 من الشوط الثاني بنتيجة 20/‏18، ولكن النصر عاد وأدرك التعادل، بهدف حمد الريس مع صافرة النهاية 21/‏21، وسط دهشة الوصلاوية، وبهذه النتيجة، يحتل النصر مركز الوصيف برصيد 14 نقطة، بينما الوصل يحل رابعاً برصيد 12 نقطة.

وشهدت الجولة السادسة للبطولة أيضاً، فوز الجزيرة على الظفرة 25/‏20، ليرفع فخر أبوظبي رصيده إلى 9 نقاط، منحته المركز السادس، وأما الظفرة، يأتي سابعاً برصيد 8 نقاط، فيما حقق الوحدة فوزه الأول في البطولة على بني ياس بنتيجة 34/‏24، ويصبح العنابي ثامناً برصيد 7 نقاط، وبني ياس تاسعاً أخيراً بـ 6 نقاط، ويحتل الصدرة منفرداً، شباب الأهلي برصيد 18 نقطة، تمثل العلامة الكاملة، ويأتي الشارقة ثالثاً 13 نقطة، والعين خامساً 9 نقاط.