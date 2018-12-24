منتخب سلة الكراسي يحصد برونزية «خليجي 9»

المصدر: الكويت - البيان الرياضي

أحرز منتخبنا الوطني، برونزية البطولة الخليجية التاسعة لكرة السلة على الكراسي المتحركة، والتي اختتمت أول من أمس في الكويت، والتي حظيت بمشاركة الإمارات والسعودية والبحرين، والبلد المستضيف، الكويت، وجاء منتخبنا ثالثاً في الترتيب، مع فوزه في المباراة التي جمعته بالمنتخب البحريني، بواقع 58-35.

فيما توج المنتخب السعودي للمرة الأولى بالميداليات الذهبية، بعد تغلبه في المباراة النهائية على نظيره الكويتي، حامل اللقب السابق، بواقع 51 ـ 56، في مباراة شهدت منافسة قوية من الجانبين.

مكاسب عدة

وثمّن ذيبان سالم المهيري، الأمين العام باتحاد رياضة أصحاب الهمم، الإنجاز الذي حققه فرسان الإرادة، بحصولهم على الميدالية البرونزية، وقال: البطولة شهدت منافسات قوية بين الفرق المشاركة، وهناك تطور وتغير كبير في مستوى المنتخبات الخليجية في لعبة كرة السلة على الكراسي المتحركة.

وأضاف: لقد بذل لاعبونا جهوداً كبيرة وقدموا مردوداً طيباً، ونحن نهدف من خلال مشاركتنا في هذا العرس الخليجي، إلى تبادل الاحتكاك والخبرات، بين لاعبينا والمنتخبات الخليجية المشاركة، وتطوير مستوى منتخبنا في المقام الأول، موضحاً أن المنتخب، حقق مكاسب عدة من المشاركة في البطولة.

شكر وتهنئة

وقال المهيري: أشكر جميع اللاعبين على المجهود الكبير الذي بذلوه، ونحتاج للمزيد من العمل في الفترة المقبلة، سواء على مستوى التدريب أو المعسكرات، ونهنئ المنتخب السعودي على فوزه باللقب، ونقدم كذلك الشكر للجنة التنظيمية، لما قدمته من تسهيلات للوفود المشاركة، ومن جانبه، قال أحمد جاسم مدرب منتخبنا الوطني، إن البطولة اتسمت بالمنافسة والقوة بين كافة المنتخبات المشاركة، ومنحت منتخبنا الخبرة، في قادم المشاركات الدولية.