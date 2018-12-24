المصري أحمد صالح بطل العرب في كرة الطاولة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

توج المصري أحمد صالح، بطلاً للبطولة العربية المفتوحة «كأس زايد 2018» لفردي الرجال لكرة الطاولة، التي اختتمت مساء أول من أمس، في صالة نادي شباب الأهلي بالممزر، ونظمها اتحاد كرة الطاولة الإماراتي، في ختام احتفالات الإمارات بعام زايد، وبمشاركة 24 لاعباً مثلوا منتخبات الإمارات، السعودية، مصر، فلسطين، السودان والأردن.

في حين، جاء في المركز الثاني، مواطنه محمد البيلي، وفي المركز الثالث، اللاعب السعودي علي الخضراوي، والجدير بالذكر أن منتخبنا الوطني مثله في البطولة، اللاعبون راشد محمد، مروان منصور، فيصل عباس، جاسم لنجاوي، عبدالله البلوشي، صلاح البلوشي وعيسى إبراهيم.

وقام بتتويج الفائزين، المهندس داوود الهاجري، رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة الطاولة، بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وعدد من ضيوف البطولة، تقدمهم كل من شريف درقاوي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة الطاولة، والمهندس فواز شرابي رئيس الاتحاد الأردني لكرة الطاولة رئيس اتحاد غرب آسيا، وفاز اللاعب أحمد صالح، باللقب بعد فوزه على مواطنه محمد البيلي 3-1 في المباراة النهائية، ونال جائزة المركز الأول للبطولة، وقيمتها 7500 دولار.

فيما نال البيلي 5000 دولار، وحصل الخضراوي صاحب المركز الثالث، على 2500 دولار، مع العلم أن مجموع جوائز البطولة وصل إلى 15 ألف دولار.