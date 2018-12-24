أبطال العالم يشيدون بدولية فزاع للبوتشيا

المصدر: دبي – البيان الرياضي

أشاد أبطال العالم المشاركون في بطولة فزاع الدولية الخامسة للبوتشيا لأصحاب الهمم، التي أقيمت برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، واختتمت أخيراً في صالة نادي شباب الأهلي، بالتنظيم المثالي والرائع للبطولة، وأكدوا أنهم خرجوا بمكاسب عدة على الصعيدين الفني والمعنوي من المشاركة.

وعبرت رسائل الوفود التي شاركت في الحدث، قبل مغادرتها أرض الدولة، عن شكرها العميق لحسن الضيافة والحفاوة التي حظوا فيها، والنجاحات التي تحققت لهم في الجانب التنافسي، فضلاً عن ارتفاع تصنيف عدد من المنتخبات أو اللاعبين الذين لم يفوزوا بالميداليات، وأكدوا أنهم سيعودون مجدداً للمشاركة في البطولات القارية المفتوحة المقبلة 2019، وهم في أعلى درجات الارتياح المعنوي والجاهزية الفنية.

وقال كين هاليداي رئيس وفد استراليا: سعداء جداً لهذه المشاركة، والتي يمكن أن تكون إحدى أهم مشاركات منتخب استراليا للبوتشيا في البطولات الكبرى، خصوصاً وأنها توجت بميدالية برونزية ثمينة، في منافسات الثنائي في بطولة جمعت نخبة من أفضل لاعبي العالم في البوتشيا، ومن المؤكد أن للجهود التنظيمية المميزة التي رافقت البطولة دوراً مباشراً في تحقيق هذه المشاركة الإيجابية.

بينما قالت مايا بوغنر مديرة منتخب سلوفينيا بالبوتشيا: نحن سعداء واللاعبون عاشوا أياماً سارة، وكل شيء شاهدناه مرتباً تنظيمياً وفنياً، وبصراحة لم نأت إلى دبي من أجل أن نعود إلى سلوفينيا بالميداليات فقط بالرغم من أهميتها، لقد كان هدفنا أن نشارك وأن نستفيد من فرص الاحتكاك الفني، وهو الأمر الذي تمكنا منه.