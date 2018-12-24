فتح باب التسجيل لبطولة فزاع للصيد بالصقور

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن فتح باب التسجيل في بطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح الرئيسة، على أن تستمر عملية التسجيل حتى 31 ديسمبر الجاري، في موقع البطولة بمنطقة الروية بدبي، ويواصل مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، تحضيراته المكثفة لتدشين البطولة في 2 يناير المقبل، وستقام أشواط البطولة يومياً لفترة أسبوعين متتاليين، حتى مسك الختام في المسابقة الأخيرة، مع نهائيات الطيارة اللاسلكية يوم 16 يناير، فيما تبدأ بطولة فخر الأجيال أول فبراير المقبل.

بطولة المفاجآت

ورحبت سعاد إبراهيم درويش مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بجميع المتسابقين الذين باشروا بالتسجيل، وأكدت أن بطولات فزاع للصيد بالصقور هذا الموسم، تتسم بطابعها الرياضي التراثي المعهود، وستكون مليئة بالمفاجآت، نظراً لقوة المتسابقين وحرفيتهم العالية في مجال تدريب الطيور، لا سيما بعد أن اعتادوا على النظام الجديد للبطولة، وإمكانية الاستفادة من تنوع فئات الصقور في البطولة.

وأضافت: يعد نظام الأشواط في بطولات الصيد بالصقور، من أقوى العوامل التي تثري المنافسة بين المتسابقين، في إطار الزمن المحدد لكل شوط، كما تسهم في رفع مستوى البطولة باستقطاب المحترفين، الأمر الذي سيحث الجميع على تقديم مسابقات تتسم بالحرفية العالية في التدريب، وتظهر مدى اهتمام الأفراد والمجموعات في الدولة بهذا الموروث الثقافي والاجتماعي، المرتبط بدولة الإمارات.

جسر للتواصل

وقالت: نتطلع لأن تشكل البطولة جسراً لتواصل موسم حافل بالمسابقات التراثية المتنوعة، التي تزداد تنافساً وإقبالاً على المشاركة في كل عام، نستقبل العام الجديد، والمسؤولية أكبر علينا في هذا العام الجديد، لتقديم المزيد من النجاحات في بطولات فزاع التراثية، ونأمل أن نواصل تحقيق الرسالة الهادفة من إقامة هذه البطولات، عبر إبراز تراثنا العريق، وتعزيز رياضات الأجداد التي يتناقلها الآباء والأبناء جيلاً بعد جيل، حيث تأتي انطلاقة بطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح، وهي بأبهى حلة من كافة الجوانب، بعد ما راعينا إكمال كافة الأمور التنظيمية قبل وقت كافٍ من البداية، ومن ناحية المستويات المتنافسة فيها، والأعداد التي تزداد عاماً بعد عام.

أقوى العروض

أكد دميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة لبطولة فزاع للصيد بالصقور، أن البطولة أصبحت بمثابة مهرجان لتقديم أقوى العروض، بواسطة أمهر الصقارين وأفضل الصقور، وقال: نتطلع لأن تقدم خيمة المجلس، خدمات متكاملة لجميع المشاركين والحضور، من خلال القاعات الفسيحة المهيأة لعرض الحدث، ومتابعة المنافسات عبر الشاشات الأحدث من نوعها، مع تقديم الخدمات الرفيعة من الجوانب الفنية لنيل رضا المتسابقين.