«الغولف» يدشن معسكره الشتوي الأول للمنتخبات

المصدر: دبي - فائز بجبوج

دشن اتحاد الغولف أمس معسكره الشتوي الأول للمنتخبات الوطنية، الذي يقام على ملاعب ناديي خور دبي، والشارقة، ويمتد حتى 28 الشهر الجاري، بمشاركة 44 لاعباً ولاعبة من مختلف المراحل السنية، ويأتي المعسكر وفق خطط واستراتيجية الاتحاد السنوية الهادفة بتوجيهات الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد، وبمتابعة دؤوبة من مجلس إدارة الاتحاد، والتي تؤكد حرص اتحاد اللعبة على تهيئة اللاعبين لدخول الموسم الجديد من المنافسات المحلية، والتي تشمل أكثر من 10 بطولات إلى جانب المشاركة في البطولات التي تقام على أرض الدولة بمختلف مستوياتها، إلى جانب الإعداد المبكر للاستحقاقات الخارجية.

خصوصاً أن المعسكر يأتي بعد موسم حافل من المشاركات والنتائج المثمرة لغولف الإمارات على الساحتين الدولية والإقليمية، جاء آخرها مطلع الشهر الجاري بالفوز بذهب خليجية مسقط في عمان لمنتخبات الرجال والشباب والناشئين والفتيات، بعد أن حقق لاعبو ولاعبات الدولة ثلاث ميداليات ذهبية وأربع فضية وبرونزية.

وأكد خالد مبارك الشامسي الأمين العام لاتحاد الغولف ومدير المنتخبات الوطنية، أن المعسكر الشتوي، بعد مشاركة خليجية مثمرة تكللت بالذهب، لجميع منتخباتنا للبنين والبنات، يأتي ضمن حرص اتحاد اللعبة على مواصلة إبقاء اللاعبين واللاعبات ضمن الأجواء التنافسية، خصوصاً أن المعسكر سيضمن للاعبين مواصلة العمل على تطوير أدائهم ودخول منافسات الموسم المحلي بالصورة المثلى.

وأشار الشامسي إلى أن وجود 44 لاعباً ولاعبة في المعسكر سيضمن نقل خبرات الاحتكاك بين اللاعبين، ويكتب لهم النجاح في تمثيل المنتخبات الوطنية خارجياً.