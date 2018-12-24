«دبي الرياضي» يصدر تقرير «أبطال الأكاديميات»

أنجزت إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، تقريرها السنوي، متضمناً البرامج والمبادرات التي نظمها قسم الأكاديميات الرياضية في المجلس، لتطوير الأكاديميات الرياضية المختلفة، ورعاية المتميزين، ضمن برنامج «أبطال الأكاديميات»، الذي أطلقه المجلس، تنفيذاً لمبادرات مختبر الابتكار الرياضي، ونال اعتماد ومباركة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز نظام الانتقاء والتوجيه الرياضي، نحو الاختيار المناسب في جميع الألعاب بالأندية، وتهيئة البيئة المناسبة للموهوبين والناشئين الرياضيين الواعدين، وتحفيزهم على التنافس الرياضي، بجانب تطوير آليات عمل الأكاديميات، لضمان جودة المخرجات بدعم الفريق الأول والمنتخبات، وجعل بيئة الأكاديميات جاذبة.

ويكتسب البرنامج قوة، من خلال اهتمام القيادة بقطاع الناشئين والموهوبين في الأندية، والاستثمار الأمثل لعدد من المنشآت المتطورة في دبي، بجانب استثمار التعاون مع المؤسسات الرياضية الدولية، لتطوير قطاعات الناشئين، والمكانة الدولية المرموقة لدبي ، ومن بينها المجال الرياضي، ومشاركة القطاع الخاص كمنظمين وأكاديميات، في توفير فرص الاحتكاك مع اللاعبين الإماراتيين.

ويتضمن برنامج «أبطال الأكاديميات»، تنظيم ملتقيات محلية ودولية، وتطوير اللوائح ، وتنظيم فعاليات محلية ودولية، وبرامج تدريب، والشراكة مع أكاديميات وشركات القطاع الخاص، وتوفيررعاية صحية ودراسية.

بطولات

ومن أبرز البرنامج و البطولات والمهرجانات التي نظمها مجلس دبي الرياضي ، بمشاركة الآلاف من الرياضيين: دورة حمدان بن محمد للألعاب المدرسية، وشارك في نسختها الأخيرة 1851 رياضياً ورياضية، خاضوا 254 مباراة، وبطولة حمدان بن محمد الدولية تحت 16 سنة للكرة ، وشارك في نسختها الأخيرة 240 لاعباً من داخل وخارج الدولة، ولعبوا 17 مباراة، بطولة مجلس دبي الرياضي للأكاديميات الرياضية الخاصة (8-18 سنة)، ويشارك في نسختها الحالية 2300 لاعب ولاعبة، ومهرجان البراعم تحت 6 و7 سنوات لكرة القدم، بمشاركة 160 لاعباً.

و«ميني تور دبي» للدراجات، الذي شهدت نسخته الأخيرة مشاركة 250 دراجاً من الجنسين، شاركوا في 4 سباقات، وكأس دبي للقارات تحت 13 سنة في كرة القدم، بمشاركة 300 لاعب، خاضوا 41 مباراة، والدورة الصيفية لأكاديميات كرة القدم (12-18 سنة)، التي شارك في نسختها الأخيرة 1100 لاعب.

وبطولة دبي الدولية لكرة اليد تحت 16 سنة للناشئين، التي شارك في نسختها الأخيرة 130 لاعباً، خاضوا 24 مباراة، وبطولة دبي الدولية لكرة السلة تحت 16 سنة للناشئين، التي شهدت نسختها الأخيرة مشاركة 130 لاعباً، ودوري كرة السلة للأكاديميات الخاصة (8-16 سنة)، وشارك فيها 300 لاعب، خاضوا 80 مباراة.

والدورة التنشيطية للألعاب الجماعية والفردية للناشئين والشباب، شارك في نسختها الأخيرة 480 لاعباً، تنافسوا في 72 مباراة، وبطولة دانون الدولية تحت 12 سنة للكرة، وشارك في نسختها الأخيرة 1010 لاعبين، خاضوا 40 مباراة، بجانب المشاركة في بطولة مايوركا الدولية تحت 12 سنة.

رعاية المتميزين

تضمّن برنامج «أبطال الأكاديميات»، مبادرة أطلقها المجلس، بمشاركة ولي أمر الرياضي ومدرسته وناديه واتحاد اللعبة، وقدّم فيها المجلس، الدعم والرعاية لعدد من الموهوبين والمتميزين في الرياضات الفردية، وبلغ العدد 14 رياضياً سنوياً في ألعاب السباحة، الدراجات، الشطرنج، ألعاب القوى، التنس، وأصحاب الهمم، ومن أبرز الرياضيين الذين استفادوا من الرعاية، يوسف ميرزا وراشد عبد الله سويدان «الدراجات»، إبراهيم سلطان وآمنة نعمان «الشطرنج»، وعباد علي «أصحاب الهمم».

تطور

وقال أحمد سالم المهري مدير قسم الأكاديميات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، نعمل دائماً على تقييم مدى التقدم في عملنا، بجانب متابعة تطور أداء ونتائج المشاركين في المبادرات والبرامج، وأثر ذلك في فرصهم في تمثيل الفريق الأول في أنديتهم والمنتخبات.

وأضاف: مجلس دبي الرياضي حريص على استدامة الإنجازات، وتحث توجيهات مطر الطاير نائب رئيس المجلس، وسعيد حارب الامين العام ، على أن ينال الناشئون والشباب في قطاع الأكاديميات، رعاية خاصة، وتوفير فرص الاحتكاك بالرياضيين والفرق داخل وخارج الدولة، وأن نقوم بمتابعة مستمرة للاعبين بالتنسيق مع الأندية،وتأهيلهم لتمثيل منتخباتنا.

مستقبل

تتضمن مبادرات مجلس دبي الرياضي، عدداً من البرامج، أبرزها، حارس المستقبل، ومهاجم المستقبل، الذين خاض المشاركون فيهما برامج تدريب في دبي وإيطاليا وألمانيا وفرنسا، بإشراف خبراء ونجوم دوليين، واستفاد من البرنامج 30 لاعباً من أندية دبي، ومن أبرزهم: سهيل عبد الله ورائد رضا حارسا منتخب الشباب، وطارق الدويس حارس منتخب الناشئين، حارب سهيل وخليفة عتيق مهاجما منتخب الشباب، وراشد سلمان مهاجم الأولمبي.