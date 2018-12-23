تايلاند بطلاً لدولية فزاع للبوتشيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توج منتخب تايلاند بلقب النسخة الخامسة من بطولة فزاع الدولية للبوتشيا لأصحاب الهمم، التي أقيمت برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وذلك في القاعة الرياضية لنادي شباب الأهلي، بمشاركة قياسية لأكثر من 100 لاعب ولاعبة من 22 دولة، وتصدر منتخب تايلاند الترتيب في ختام المنافسات، بعدما حقق 5 ميداليات بواقع 4 ذهبيات وواحدة برونزية، وجاء وصيفاً منتخب هونغ كونغ بـ 3 ميداليات بواقع ذهبية وفضيتين، وحل ثالثاً اليونان وأستراليا بذهبية لكل منتخب.

وبالمركز الرابع جاءت اليابان وحصدت 5 ميداليات منها 4 فضيات وواحدة برونزية، وخلفهما البرتغال بميدالية فضية، ثم كوريا الجنوبية وسلوفاكيا بميدالية برونزية، ونجحت تايلاند باعتلاء صدارة الترتيب، بعدما واصلت تفوقها في منافسات الزوجي والفرقي في اليوم الأخير، الذي جمعت فيه ميداليتين ذهبتين، فيما نالت اليونان ذهبية، واليابان ذهبيتين، وهونغ كونغ فضية وبرونزية، وأستراليا وسلوفاكيا، برونزية لكل منتخب.

تنظيم البطولة القارية

وشهد حفل ختام البطولة، توقيع عقد مع الاتحاد الدولي للبوتشيا، ستقوم بموجبه اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، بتنظيم النسخة السادسة من بطولات فزاع الدولية للبوتشيا، والتي ستكون البطولة القارية المفتوحة للبوتشيا، خلال الفترة من 7-12 ديسمبر من العام المقبل، وتكمن أهميتها في أن نتائجها ستكون ضمن البطولات المؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو 2020، وحضر مراسيم التوقيع على الاتفاقية، ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع لأصحاب الهمم، والبريطاني ديفيد هادفيلد رئيس الاتحاد الدولي للبوتشيا.

كما حضر المراسم وحفل الختام خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، وماجد العصيمي مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، وعايشة اليتيم عضو المجلس الوطني، وعدد من القيادات الرياضية في الدولة.

دعم ولي العهد

وتقدم ثاني جمعة بالرقاد بأسمى آيات الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، للدعم اللامحدود والرعاية الكريمة لسموه، والتي قادت لتحقيق النجاح الكبير، وقال: بختام البطولة الحالية نكون قد انهينا عشر سنوات منذ انطلاق بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم والتي توجت بالنجاح الباهر في ظل دعم ورعاية سمو ولي عهد دبي.

مؤكداً أنه لولا هذا الدعم المعنوي والمادي الكبير لما تحقق هذا النجاح أبداً، ويمكن وصف النجاح الذي تحقق في النسخة الحالية لبطولة العالم بالبوتشيا بكونه استعداداً جيداً قبل تدشين بطولات العام 2019، حيث تنتظرنا في شهر يناير بطولة القوس والسهم وبطولتان أيضاً في فبراير المقبل وثلاث أخرى في شهر أبريل المقبل، ونحن سعداء هنا لسعادة ضيوفنا الكرام في هذا الحدث العالمي خصوصاً وأنهم أبدوا كل علامات الارتياح العالية.

إشادة

أشاد ثاني بالرقاد بجهود فريق العمل من متطوعين ومنظمين ووسائل الإعلام وأنه سعيد بالتعاون الذي أبداه الجميع من أجل إسعاد ضيوف دولة الإمارات، مؤكداً أيضاً أن حسن التنظيم جعل من اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم أن تكون على أهبة الاستعداد دائماً لاستضافة وتنظيم أقوى البطولات.