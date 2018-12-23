اختتام ناجح لدورة مدربي القوس والسهم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتمت وبنجاح كبير، دورة المدربين الدولية «المستوى الأول» لمدربي القوس والسهم، التي أقيمت ضمن خطة اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم، والتي استمرت لمدة أسبوعين، في مركز إعداد القادة بدبي، وحاضر فيها المحاضر الدولي المصري الدكتور أحمد أحمد حمودة.

وأقيمت الدورة بالتعاون بين اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم ومركز إعداد القادة، وحضر ختام الدورة وتوزيع الشهادات علي الدارسين الدكتور سعيد مصبح الكعبي عضو مجلس إدارة اتحاد الرماية والقوس والسهم، ورئيس لجنة القوس والسهم.

واشتملت الدورة على عدد من الموضوعات النظرية إلى جانب ورش العمل التي شهدت الجانب التطبيقي، وتضمنت موضوعات الدورة، الأمن والسلامة ومن هو المدرب؟ وصفاته، وأنواع المدربين ووضع الأهداف، ومهارة الرماية بالقوس والسهم ومواد القانون والإعداد البدني والنفسي للرامي وكيفية إقامة بطولة، وأقيم في الختام امتحان عملي ونظري للدارسين، وبعده تم توزيع شهادات المشاركة عليهم.

وأثنى الدكتور سعيد مصبح الكعبي، بمستوى الدورة والإقبال الكبير عليها من الدارسين من مختلف أرجاء الدولة، والذين سيعول عليهم الاتحاد في الفترة المقبلة لتوسيع دائرة المشاركين ومن ثم تطوير اللعبة والتحليق بها إلى المستوى القاري.

وأشاد بأداء المحاضر الدولي أحمد حمودة، وبما قدمه من خبرات تراكمية للدارسين ولإثراء الميدان التنافسي، ووجه الكعبي الشكر إلى مركز إعداد القادة بدبي، لما يقدمه من تعاون ودعم كبيرين على صعيد إعداد وتنظيم مثل هذه الدورات التدريبية والتحكيمية، مما ينعكس على اللعبة بالإيجاب.