مهرجان تل مرعب جاهز للانطلاق بمشاركة قياسية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا الرياضي (تل مرعب 2019)، عن جاهزيتها التامة لانطلاقة فعالياته الرياضية يوم الخميس المقبل، والذي يستمر حتى 4 يناير من العام الجديد، وينتظر تل مرعب مشاركة قياسية لأكثر من ألف متسابق، في مختلف المنافسات والتحديات.

مهرجان

وقد أعد نادي ليوا الرياضي منظم المهرجان، مجموعة من الأنشطة والفقرات المتنوعة التي تمزج بين نهاية عام سعيد وبداية عام يجلب سعادة أكبر لرياضة الإمارات، وبدأت وفود المخيمين في الزحف والتوافد إلى منطقة تل مرعب، وانتشرت المخيمات وبشكل ملحوظ في مختلف أنحاء المنطقة، وأضاءت أنوار المشاركين أيضاً المنطقة، لتبعث هيبة في واحدة من أهم المعالم السياحية لإمارة أبوظبي في منطقة ليوا.

وأكد عبدالله القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي أن الخدمات التي وفرها النادي في فترة المهرجان وما قبله وبعده أيضاً، ستكون قادرة على تلبية طلبات أكثر من ثلاثين ألفاً ما بين مشارك ومرافق ومتابع لفعاليات المهرجان.

وقال: حاولنا في هذا الموسم أن نسجل أكبر نسبة من الرضا لدى كل المشاركين والقادمين إلى منطقة ليوا وتل مرعب بالتحديد، في فترة المهرجان، وقد هيأنا في المنطقة الكثير من الخدمات التي تجعل فترة التخييم مرغوبة وبشكل أكبر لدى كل شرائح المجتمع.

كما أننا وفرنا محطة متنقلة للوقود بالتعاون مع أدنوك، وأكد القبيسي أن نسخة المهرجان هذا الموسم ستكون استثنائية من ناحية البطولات المختلفة والأفكار التي وفرها النادي أيضاً في سبيل أن يكون المهرجان مختلفاً كل الاختلاف وللأفضل عن المواسم الماضية.