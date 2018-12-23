شباب الأهلي يكسب العين ويغرد بصدارة دوري اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

حافظ فريق شباب الأهلي، على صدارة دوري الرجال لكرة اليد، وغرد بعيداً، بعد أن رفع رصيده إلى 18 نقطة، بعد أن أفلت من مصيدة ضيفه العين، بفوز لم يكن سهلاً بنتيجة 29/‏25، في اللقاء الذي جمع الفريقين أول من أمس، في الجولة السادسة من البطولة.

وجاءت المباراة حافلة بالإثارة والندية مع فترات من الشد والتوتر من جانب الطرفين، ظهرت معها، البطاقة الحمراء للاعب العين عمر عبد الرحمن، إضافة إلى خروج البطاقة الصفراء لإداري شباب الأهلي سلطان خميس، لتأخر فريقه للنزول لأرض الملعب، وجاء الشوط الأول متكافئاً لعباً وتبادل الفريقان التقدم بالأهداف رغم أن الفارق لم يتجاوز الهدفين ليدرك العين التعادل بنهاية الشوط الأول 11/‏11.

وفي الشوط الثاني تفوق شباب الأهلي بفارق هدف وهدفين حتى الدقيقة 26 من الشوط الثاني، التي شهدت الإيقاف المؤقت لمدة دقيقتين لثلاثة من لاعبي البنفسج، في وقت واحد، ما منح أصحاب الأرض الوصول بالفارق الأكبر إلى 27/‏22، وهو ما أهل المضيف لأن يحسم النتيجة لمصلحته بفارق أربعة أهداف، رغم محاولات الزعيم للعودة إلى المباراة التي قدم فيها أداء متميزاً رغم غياب نجميه إبراهيم محمد والمربوعي بداعي الإصابة،.

كما شهدت المباراة العديد من المفارقات، حيث حصل شباب الأهلي على 13 رمية جزاء مقابل ثلاث رميات للعين، وأدار اللقاء الدوليان عمر الزبير ومحمد النعيمي وعلى الطاولة إسماعيل سالم وربيع خميس وراقبها عبد الله خميس وشهدها من مجلس إدارة الاتحاد محمد شريف ونبيل عاشور وناصر الحمادي ومن الأهلي ماجد أهلي.