فوز طائرة شباب الأهلي والظفرة وحتا دوري

المصدر: دبي- البيان الرياضي

واصل شباب الأهلي انتصاراته في بطولة دوري الرجال للكرة الطائرة، بعد أن تجاوز ضيفه العين بنتيجة 1/‏3، في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس، ضمن الجولة الرابعة من البطولة، ليجمع شباب الأهلي 9 نقاط من الفوز في 3 مباريات وخسارة واحدة، وكانت تلك الخسارة الأولى التي يتلقاها العين في المسابقة، ليتوقف رصيده عند 8 نقاط من 4 مباريات.

فيما حقق كل من الظفرة وحتا، فوزيهما الثاني في البطولة، حيث تغلب حتا على ضيفه عجمان 3-1، وبالنتيجة ذاتها تفوق الظفرة على ضيفه الوحدة ضمن الجولة نفسها، ليرفع حتا رصيده إلى 7 نقاط، والظفرة إلى 5 نقاط، علماً بأن ترتيب الفرق في جدول المسابقة، يتم أولاً باحتساب عدد مرات الفوز لكل فريق.