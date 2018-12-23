«العين» يتألق في أغلى كؤوس الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اختتمت الجولة الثانية من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو «أغلى الكؤوس»، بمنافسات استثنائية، قدمها لاعبو الأندية المشاركون من مختلف إمارات الدولة، وذلك ضمن فئات الناشئين والشباب والرجال، وشهدت صدارة نادي العين على مستوى جميع الفئات.

حضر افتتاح الجولة الثانية من البطولة، والتي أقيمت في مجمع بينونة التعليمي، بمدينة زايد في منطقة الظفرة، محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومحمد الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وصالح بن جذلان المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة، وعيسى سيف المزروعي رئيس شركة نادي الظفرة للألعاب الرياضية، وعبد السلام أحمد رئيس مراسم مجموعة شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ويوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وخويطر الظاهري عضو مجلس إدارة شركة نادي العين للألعاب الرياضية، مشرف الألعاب الفردية.

وضمن نتائج المنافسات، تصدر نادي العين منافسات الجولة الثانية عن جميع الفئات، في حين تباين أداء الفرق الأخرى في المركزين الثاني والثالث.

وفي فئة الناشئين، حل نادي بني ياس في المركز الثاني، فيما جاء نادي «كوماندو جروب» في المركز الثالث، أما في فئة الشباب، جاء فريق «القوات المسلحة» في المركز الثاني، وفريق الوحدة في المركز الثالث. وعلى مستوى فئة الرجال، احتل فرق الجزيرة المركز الثاني، وتلاه فريق القوات المسلحة في المركز الثالث.

قيادة

من جانبه، قال محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «نجحت البطولة، في مواصلة ترسيخ مكانتها عاماً بعد عام، كداعم محوري لاستراتيجية اتحاد الإمارات للجوجيتسو، الرامية إلى دفع المجتمع نحو تبني رياضة الجوجيتسو، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لبناء وإثراء حضور هذه الرياضة، واكتشاف المواهب الجديدة وصقلها».

وأضاف: «مع ختام الجولة الثانية، وصلنا اليوم إلى مرحلة متقدمة من العمل مع الأندية، عبر تفعيل دورها في إبراز القدرات والإمكانات التي يتمتع بها لاعبو الجوجيتسو من مواطني الدولة، وتحفيز روح التحدي بين الأندية، لخلق بيئة تنافسية، تمكننا من الوصول بدولة الإمارات إلى منصات التتويج الإقليمية والعالمية.

فخر

في حين، توجه صالح بن جذلان المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة، بالشكر والتقدير لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، على ثقتهم بنادي الظفرة، لاستضافة الجولة الثانية من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، فهذه البطولة تعتبر من أهم البطولات، وأكبرها على مستوى الموسم الرياضي 2018 – 2019، ونتطلع من خلالها إلى استضافة المزيد.

وأضاف: «يفخر النادي بالمستوى الذي وصلت إليه رياضة الجوجيتسو على مستوى منطقة الظفرة، حيث بلغ عدد اللاعبين المسجلين 267 لاعباً ولاعبة، ويتم تدريبهم من خلال 9 مراكز، والتي كان آخرها إطلاق مركز تدريب خاص في مدينة غياثي لأصحاب الهمم، في خطوة لاقت إقبالاً كبيراً من المجتمع المحلي».

كما أكد عيسى سيف المزروعي رئيس شركة نادي الظفرة للألعاب الرياضية، أن النادي حريص على نجاح هذه اللعبة واستمراريتها، من خلال منافستهم على مستوى الدولة وخارجها، موضحاً أن وجود هذه البطولة في مدينة زايد، وتسليط الإعلام الضوء عليها، عزز حضور ودعم الأهالي في المنطقة لإشراك أبنائهم وبناتهم في البطولة، وهو ما نشهده بشكل واضح، من خلال مستوى الحضور، ومشاركة لاعبي المنطقة في مختلف المنافسات.

البطران: البطولة نجحت في تطوير مستوى المنافسات

أكد يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو أن البطولة نجحت في تطوير مستوى المنافسة بين الأندية على مستوى الناشئين والشباب والرجال، وترسيخ ثقافة اللعب باسم الأندية وليس على مستوى الأفراد فحسب، وهو ما أعطى اللعبة المزيد من الاهتمام والدعم على جميع المستويات.

مشيراً إلى أن اتحاد الإمارات للجوجيتسو حريص على تحقيق التنوع في البطولات المعتمدة ضمن الموسم الرياضي 2018 – 2019، وذلك من خلال توفير منافسات وبطولات محلية ودولية تسهم في بناء عنصر الخبرة لدى اللاعبين على مستوى الأندية، بهدف الوصول في النهاية إلى منظومة تحاكي أفضل المستويات العالمية، وبالتالي المنافسة في المستقبل القريب على الألقاب الدولية ورفع علم الإمارات على منصات التتويج.

وأوضح البطران، أن الاتحاد يسعى باستمرار إلى تنويع المنافسات من خلال تبني مختلف القوانين وتطبيق المعايير المعتمدة لدى الاتحادين الآسيوي والدولي، بهدف تجهيز وتحضير اللاعبين من مواطني الدولة لخوض المنافسات الدولية.

كما تقدم البطران بالشكر والتقدير إلى إدارة نادي الظفرة على الاستضافة الناجحة والاهتمام الكبير بالبطولة، وهو ما تحقق بمتابعة وإشراف صالح بن جذلان المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة، الذي منح البطولة جميع مقومات النجاح على أرض مدينة زايد، ما أعطى الاتحاد حافزاً آخر لمواصلة تنظيم بطولاتها في هذه المدينة الجميلة خلال المواسم الرياضية المقبلة.

مقترحات

من جانبه، قال عبدالله الزعابي مدير الإدارة الفنية بالإنابة في اتحاد الإمارات للجوجيتسو: شهدت الجولة الثانية منافسات أقوى عن سابقتها في الجولة الأولى، وذلك في ظل سعي الأندية للوصول إلى المركز الأول، وتعزيز مركزهم نحو نهائي البطولة.

وأشار الزعابي إلى أن اتحاد الإمارات للجوجيتسو كان حريصاً على الاطلاع على وجهات نظر المدربين واللاعبين والمسؤولين الفنيين في الأندية، في ما يتعلق بالتعديلات الأخيرة التي جرى اتخاذها قبل انطلاق الجولة الأولى للبطولة، وهو ما دفعنا للاستجابة إلى مقترحات الأندية لإجراء تعديل آخر بدأنا بتطبيقه في الجولة الثانية، والذي يتيح للمدرب إمكانية تغيير اللاعب المشارك في حال أصيب بالتعب أو تعرضه للإصابة ما من شأنه تعزيز المنافسات وتمكين الأندية من المشاركة بقوة.

كما اعتبر الزعابي، أن الجولة الأولى قدمت للأندية تجربة جديدة، من حيث التنظيم والتحكيم، وخاصة بعد تطبيق قائمة من المعايير والقوانين الجديدة في هذا الإطار، ما انعكس بالتالي على مستوى اللاعبين في المقام الأول، وتطوير آلية التنسيق والاستعدادات التي تتخذها الأندية والتحضير الفني في المقام الثاني.

ورشة عمل للأندية

نظم اتحاد الإمارات للجوجيتسو للأندية قبل انطلاق الجولة الثانية ورشة عمل موسّعة، بهدف تقديم شرح مفصّل حول نظام البطولة، من حيث آلية التسجيل، وقرعة المنافسات، وتوزيع الفرق، بالإضافة إلى التعريف بلوائح بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، والاطلاع على المقترحات.

ويواصل اتحاد الجوجيتسو تركيز جهوده في بناء منظومة نوعية لبطولاته، وبخاصة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، الذي يعتبر «بطاقة عبور» للاعبي الجوجيتسو من مواطني الدولة إلى العالمية.

جدول موسم 2018 - 2019

تستأنف منافسات موسم 2018-2019 ببطولة الفجيرة يومي 18 و19 يناير، وتليها الجولة الثانية من بطولة أم الإمارات 25 يناير، وتليها الجولة الثانية من كأس نائب رئيس الدولة 26 يناير، فيما تقام بطولة التحدي في الفترة من 7 – 9 فبراير بأبوظبي، وتليها بطولة رأس الخيمة 22 و23 فبراير.

ثم نهائي كأس نائب رئيس الدولة 2 مارس، فالجولة الثالثة من بطولة أم الإمارات 29 مارس، ويختتم الموسم بالجولة النهائية لكأس الرئيس 30 مارس.

الرعاة والشركاء الاستراتيجيون

جاءت الجولة الثانية من البطولة، برعاية العديد من الشركاء الاستراتيجيين، ودعم وسائل الإعلام. ومن أهم الشركاء الاستراتيجيين شركة أبوظبي للإعلام، وبالمز الرياضية، الشريك الاستراتيجي، وشركة إعمار العقارية، إلى جانب بريمير موتورز ولاند روﭬر، وقنوات أبوظبي الرياضية، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية، والشريك الحكومي المتمثل بوزارة الداخلية، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة».