ميثاء بنت محمد تقود «الإمارات» للقب دولية البولو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق الإمارات للفوز بلقب بطولة الإمارات الدولية المفتوحة للبولو بالفوز أول من أمس على فريق غنتوت بالهدف الذهبي 9-8 بعد مباراة متكافئة ورائعة من الطرفين، في ختام البطولة التي نظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، وذهب المركز الثالث إلى فريق أبوظبي حامل لقب النسخة الماضية عقب فوزه على الحبتور 8-2.

وعقب نهاية المباريات، توج الشيخ سلطان بن فلاح بن زايد آل نهيان، بحضور سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت، وأحمد النعيمي مدير عام النادي، وعدد من رجال السلك الدبلوماسي، الفريق الفائز بكأس البطولة الذي تسلمته سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد قائدة الفريق، وسط تصفيق الحضور، مع تتويج غنتوت بالميداليات الفضية.

وأكد سعيد بن حوفان المنصوري أن نجاحات نادي غنتوت في رياضة الفروسية والبولو يرجع الفضل فيها إلى سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان الذي يقدم دعماً غير محدود للنادي، وقدم المنصوري التهنئة لفريق الإمارات بقيادة الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد، ذاكراً أن مشاركة سموها منحت البطولة اهتماماً كبيراً، ورفعت درجات الحماس والحيوية.

فيما أشاد أحمد النعيمي مدير عام النادي بالمشاركة الإيجابية لكل الفرق التي ضمتها البطولة السنوية، والتي حققت نجاحاً كبيراً بعد أن وفر النادي كل الاحتياجات، ذاكراً أن المنافسات شهدت تألق العديد من اللاعبين المميزين، وشكر مجلس أبوظبي الرياضي على دعمه المستمر لمسيرة النادي، وكل الرعاة.