المصدر: دبي - البيان الرياضي

استدعى اتحاد السباحة، أربعة سباحين من نادي تراث الإمارات، للانضمام إلى المعسكر الداخلي للمنتخب الوطني للسباحة، الذي يقام في مسبح الشباب في دبي، الذي يبدأ اليوم ويستمر حتى 3 يناير المقبل، وذلك في إطار الاستعدادات للمشاركة في البطولات الدولية والقارية والإقليمية المقبلة.

وبيَّن خطاب صادر من الاتحاد، أن سباحي النادي الذين تم استدعاؤهم إلى المعسكر هم: محمد راشد الحمادي، وسيف راشد الحمادي، وأحمد محمد المرزوقي، ومحمد سليمان الحمادي، والجدير بالذكر أن سباحي نادي تراث الإمارات، ظلوا يحققون نتائج متقدمة في بطولات الدولة التي يشاركون فيها، نسبة للمواهب الكبيرة التي يضمها الفريق، ويرفد بها منتخبات الدولة، والاهتمام الذي يجده السباحون من إدارة النادي والمدربين.