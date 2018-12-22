الرومانية إيرينا بطلة دولية الشارقة للشطرنج

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

توجت الرومانية إيرينا بولماغا بلقب النسخة التاسعة لبطولة كأس الشارقة الدولية لشطرنج السيدات التي نظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، واختتمت منافساتها أول من أمس بنادي الشارقة للشطرنج والثقافة.

وتصدرت إيرينا جدول الترتيب النهائي بـ7,5 نقاط متقدمة فيما جاءت البولندية كارينا تشيبكوفسكا في المركز الثاني بـ7 نقاط ومعها الجورجية سوبيكو خوخاشفيلي صاحبة المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط.

وحضر حفل الختام، الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ود. سرحان المعيني رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج وحسين الشامسي الأمين العام للاتحادين العربي والإماراتي للشطرنج ونجلاء عبدالله الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي فتيات الشارقة للشطرنج وغفراء جمعة المشغوني مدير البطولة.

وفرض التعادل نفسه على أغلب المواجهات في الجولة الأخيرة، حيث تعادلت المتصدرة ايرينا مع صاحبة المركز الثالث سوبيكو وتعادلت كارينا صاحبة المركز الثاني مع الأرمينية ليليت مكيرتشاين والليتوانية كورنيت ديمانتي مع الأذرية خيالة عبدالله.

مكاسب

وأكدت نجلاء عبدالله الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي فتيات الشارقة للشطرنج أن البطولة حققت العديد من المكاسب ومن أهمها تعزيز مكانة الشارقة وجهة سياحية ومركزاً شطرنجياً عالمياً.

موضحة أن النجاح الكبير الذي حققته البطولة يحمّل مجلس الإدارة الجديد مسؤولية أكبر للحفاظ عليه وتعزيزه بنجاحات أخرى وخاصة أن هذه النسخة شهدت مشاركة قياسية في عدد اللاعبات من 34 دولة حول العالم ومن بينها 14 دولة عربية وهو إنجاز يتحقق أول مرة.

وكشفت الشامسي أن نادي فتيات الشارقة للشطرنج سيفتتح مقره الجديد مع بداية 2019، وهو مقرّ يتناسب مع تطلعات النادي والبرامج التطويرية التي يستعد لإطلاقها قريبا.

جولة سياحية

قام نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بتنظيم رحلة ثقافية ترفيهية للاعبات المشاركات في البطولة لإطلاعهنّ على معالم الشارقة، وشملت الجولة متحف الشارقة للحضارة الإسلامية ومسجد النور أحد أكبر المساجد الموجودة في الإمارة ومربى الأحياء المائية.