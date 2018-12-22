سارة المهيري تحقق 3 برونزيات للإمارات في عربية الأثقال

المصدر: القاهرة - البيان الرياضي

حققت الرباعة الإماراتية سارة المهيري 3 ميداليات برونزية في منافسات البطولة العربية لرفع الاثقال المقامة بالقاهرة.

وذلك في وزن فوق 87 كغ بعد أداء مميز من الرباعة الإماراتية التي دخلت المنافسات العربية لأول مرة خلال مسيرتها البسيطة في مجال رفع الاثقال، وحلت اللاعبة الإماراتية في المركز الثالث في وزنها بعد الرباعتين المصريتين شيماء خلف صاحبة الميدالية الذهبية وحليمة عبدالعظيم صاحبة الميدالية الفضية.

وضمت بعثة منتخب الإمارات المشاركة في البطولة العربية بالقاهرة فيصل الحمادي أمين السر العام بالاتحاد رئيسا وخلود عبيد عضو مجلس الإدارة مشرفة قطاع السيدات إدارية، وهبة عبدالرحيم مدربة، واللاعبتين سارة المهيري وخولة عارف.