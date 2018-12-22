ديربي بر دبي في دوري اليد اليوم

تشهد ساحة لعبة الأقوياء اليوم ثلاث مباريات لحساب ختام الجولة السادسة بدوري رجال اليد، وتبرز للواجهة موقعة صالة الشيخ راشد بن حمدان بالقلعة الزرقاء، في السابعة مساءً، وتجمع بين الجارين والغريمين بساحات لعبة الأقوياء وتمثل ديربي بر دبي، عندما يستضيف النصر الثالث برصيد 12 نقطة جاره الوصل الرابع برصيد 10 نقاط.

ويلتقي في الخامسة مساء اليوم السبت الجزيرة السابع برصيد 6 نقاط مع الظفرة السادس برصيد 6 نقاط بملعب الأول، والثانية يستقبل فيها فريق بني ياس الثامن برصيد 5 نقاط جاره فريق الوحدة التاسع برصيد 4 نقاط، ويغيب عن الجولة الشارقة الوصيف برصيد 13 نقطة.