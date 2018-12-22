النصر ينفرد بصدارة دوري السلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

انفرد النصر بصدارة الدوري العام لكرة السلة للرجال بعد أن ألحق الخسارة الأولى بضيفه وحامل اللقب شباب الأهلي، مساء أول من أمس، بنتيجة 86-79 لحساب الجولة التاسعة والأخيرة للدور التمهيدي، التي سجلت أيضاً فوز الشارقة على ضيفه الوحدة 96-73، وبني ياس على جاره الجزيرة 76-72.

وكانت الجولة افتتحت مساء الأربعاء، وفاز فيها البطائح على العين 62-50، والوصل على الظفرة، وبذلك يتصدر النصر الترتيب العام بسجلٍ خالٍ من أي خسارة وبرصيد 18 نقطة، بفارق نقطة الواحدة عن حامل اللقب شباب الأهلي.

فيما لعب فارق الأهداف دور الفيصل في فضّ الشراكة على صعيد النقطة 16 وتحديد هوية المركز الثالث لصالح الشارقة، ثم الوصل رابعاً وانفرد البطائح في المركز الخامس برصيد 14 نقطة بفارق نقطة عن بني ياس صاحب المركز السادس.

واشتركت فرق الجزيرة والوحدة والظفرة في رصيد النقطة 11 قبل أن يتدخل فارق الأهداف مجدداً في فضّ شراكة الفرق الثلاثة، ومنح الجزيرة المركز السابع، والوحدة ثامناً، ثم الظفرة تاسعاً والعين في المركز العاشر برصيد 9 نقاط.

وجاء فوز النصر بعد أن أحكم قبضته على نتيجتي الفترتين الأولى والثانية 25-20 و24-11، فيما فشل شباب الأهلي في العودة بنتيجة المباراة رغم نيل لاعبيه الأفضلية بنتيجتي الفترتين الثالثة والرابعة 32-22 و16-15.

ولم يجد الشارقة صعوبة في حسم انتصاره على ضيفه الوحدة، بعد أن أحكم سيطرته على نتائج الفترات الثلاث الأولى 28-11 و28-18 و21-20، فيما اكتفى العنابي بنيل الأفضلية بنتيجة الفترة الرابعة 24-19.

وفي مباراة متقاربة المستوى، فرّط الجزيرة بفرصة إنهاء الشوط الأول متقدماً على مضيفه بني ياس بفارق نقطتين 36-34، بعد أن شهد الشوط الثاني هيمنة واضحة للاعبي بني ياس على مجريات الفترتين الثالثة والرابعة وحسم نتيجتها 21-17 و21-19 ليحصد انتصاره الرابع في ذهاب التمهيدي.

ويستأنف الدور التمهيدي الأربعاء المقبل في أولى جولات مرحلة الإياب، التي تفتتح بمواجهتي بني ياس وضيفه الظفرة، ويحل العين ضيفاً على الوصل، على أن تستكمل الجولة مساء الخميس بإقامة 3 مباريات، يحل في الأولى الجزيرة ضيفاً على الشارقة، ويستضيف البطائح في الثانية شباب الأهلي، ويلتقي الوحدة بمضيفه النصر.