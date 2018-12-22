ثانية جولات كأس رئيس الدولة للجوجيتسو تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم الجولة الثانية من منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، التي ستقام في مجمع بينونة التعليمي بمدينة زايد في منطقة الظفرة.

وكانت الجولة الأولى من البطولة قد شهدت منافسات قوية بين لاعبين يمثلون 16 نادياً على مستوى الدولة، للمشاركة ضمن ثلاث فئات، هي، الناشئين والشباب والرجال، في وقت تستعد الأندية خلاله لمواصلة تعزيز مراكزها سعياً للوصول إلى الجولة النهائية التي ستقام في نهاية مارس من العام المقبل.

ترسيخ للأهداف

وقال يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «إن كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو أسهم في ترسيخ أحد أهم أهدافنا في الاتحاد عبر تعزيز مستوى اللاعبين في الدولة ورفدهم بالمهارات اللازمة، ليصبحوا أبطالاً ذوي قدرات تنافسية عالمية المستوى».

وأضاف البطران: «ما شهدناه في الجولة الأولى من البطولة، دليل على تحقق هذا الهدف.

كما شهدنا استجابة لافتة من الأندية واللاعبين تجاه التغييرات والتعديلات التي أجريناها على قوانين اللعب وآلية المشاركة والتحكيم، ما يضعنا اليوم أمام بطولة لا تقل مستوى عن البطولات الدولية، وهو ما يسهم كذلك في تجهيز لاعبينا للمشاركة في البطولات المقبلة وحصد المزيد من الميداليات الملونة، وتعزيز إنجازاتهم».

إصرار على الفوز

من جهته، قال اللاعب حمد سالم النعيمي، 21 سنة، لاعب نادي العين الذي سيلعب على وزن 85 كيلو غراماً: «هذه هي مشاركتي الثالثة في منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، حيث شاركت في جولتين خلال الموسم الماضي واستطعت الظفر بذهبيتين، وإن شاء الله سأحقق الفوز في هذه الجولة أيضاً».

وأضاف النعيمي: «تعتبر بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو من أهم المنافسات المحلية التي تظهر مختلف المستويات والتدريبات، وتكسبنا الخبرة لخوض المنافسات الدولية، علاوة على أنها تحمل اسم رئيس الدولة وهو الاسم الأغلى».

وقال النعيمي: «يضع نادي العين الفوز نصب عينيه ولن يتنازل عن الظفر بالكأس للمرة الثالثة، حيث عمل جميع أفراد الفريق مع المدربين والمشرفين بجهد كبير، كما خضعنا لمعسكر تدريبي مغلق استمر أسبوعين في مدينة العين، وأملنا كبير بأن تكون هذه جولة انتصاراً جديداً يضاف إلى رصيد إنجازات نادي العين».

دور محوري

من جانبه، قال أحمد المطروشي العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية، الشريك الاستراتيجي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو: «تسهم هذه البطولة بدور محوري في تسليط الضوء على ألمع المواهب الرياضية الوطنية ومنحها منصة للانطلاق نحو نجاحات محلية وإقليمية وعالمية مشرفة».

وأضاف المطروشي: «يسعدنا أن نواصل توطيد أواصر التعاون مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو في هذا المجال، بما ينسجم مع التزامنا بدعم المبادرات الرياضية والاجتماعية الوطنية البنّاءة. كما تمثل شراكتنا مع الاتحاد امتداداً لسعينا الدائم للتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية في مختلف القطاعات».

دعم

ويواصل الشركاء الاستراتيجيون والإعلاميون تقديم الدعم لمختلف البطولات والمنافسات، حيث يحظى كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو بدعم كبير واستثنائي. ومن أبرز الشركاء الاستراتيجيين لموسم الجوجيتسو الجديد 2018 – 2019، أبوظبي للإعلام وهي الشريك الإعلامي الرسمي، وبالمز الرياضية وهي الشريك الاستراتيجي.

وشركة إعمار العقارية وهي مطور أساليب الحياة العصرية، إلى جانب بريمير موتورز ولاند روﭬر شريكا السيارات الحصريين، وقنوات أبوظبي الرياضية وهي القناة الرياضية الرسمية ومصرف أبوظبي الإسلامي وهو الشريك الماسي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية وهي شريك الطاقة، والشريك الحكومي المتمثل بوزارة الداخلية.

وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» وهي شركة الرعاية الصحية، إلى جانب الشركاء الذهبيين والمتمثلين بدولفين للطاقة، وآفاق الإسلامية للتمويل، والمسعود للسيارات، وكافالو، وشركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية، والإمارات العالمية للألمنيوم ودائرة الثقافة والسياحة، هذا إلى جانب الشركاء الداعمين والمتمثلين بمجلس أبوظبي الرياضي ودائرة التعليم والمعرفة، والشريك الفضي وهو مجموعة الصقر المتحدة وجريدة الاتحاد وهي الجريدة العربية الرسمية.