أداء متميز للاعبي «بوتشيا الإمارات» في دولية فزاع

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نجح لاعبو منتخب الإمارات للبوتشيا في تقديم أداء فني مميز، ساهم في تحقيق أفضل مشاركة لهم خلال بطولة فزاع الدولية للبوتشيا، والتي أقيمت نسختها الخامسة برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وذلك في القاعة الرياضية لنادي شباب الأهلي فرع الممزر بمشاركة قياسية لأكثر من 100 لاعب ولاعبة من 22 دولة.

وبرز منتخبنا في منافسات الفرقي بالرغم من الخسارة 6-2، بعد أداء فني مميز أمام هونغ كونغ أحد المرشحين للقب. وتألف الفريق من من طه الياسي وصالح العلايلي وأحمد الشامسي والكابتن خالد المراشدة، بإشراف وقيادة المدرب التونسي محمد علي الصادقي وطبيب العلاج الطبي وليد ارحيم.