الجوجيتسو يدعم بلقيس لجائزة الإبداع الرياضي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو، دعمه لملف ترشيح لاعبة الجوجيتسو بلقيس عبد الكريم عبد الله الهاشمي، ضمن جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، عن فئة رياضي ناشئ محلي، من خلال تسليط الضوء على إنجازها الرياضي العالمي.

ورفعها اسم دولة الإمارات عالياً في المحافل الدولية، بعد فوزها بذهبية بطولة العالم للأشبال في رياضة الجوجيتسو 2017، التي أقيمت في مونتينيغرو، وهي لم تتجاوز من العمر 14 سنة. ويأتي إعلان الاتحاد عن دعم ملف اللاعبة بلقيس.

في وقت تشهد خلاله «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، ارتفاعاً في وتيرة التصويت، الذي سينتهي يوم 31 ديسمبر الجاري، إلى جانب ستة مرشحين يتنافسون للفوز بالفئة التقديرية، والتي سيتم الكشف عن الفائز بها في التاسع من يناير المقبل، على هامش فعاليات ملتقى الإبداع الرياضي العاشر، الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال عبد الله سالم الزعابي مدير الإدارة الفنية بالإنابة، في اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «إن دعم اتحاد الإمارات للجوجيتسو لملف ترشيح اللاعبة بلقيس، يأتي في سياق سعينا المستمر، لتكريم الجهود المبذولة، والعمل الشاق الذي بذله أبناؤنا وبناتنا، لتعزيز مكانة الدولة على خارطة رياضة الجوجيتسو العالمية».

وأكد الزعابي أن هذا الاهتمام المجتمعي برياضة الجوجيتسو، لم يكن ليتحقق لولا الدعم والتشجيع الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة لهذه الرياضة الاستثنائية، التي باتت في مصاف الرياضات التي تسترعي اهتمام مختلف فئات المجتمع، وأولياء الأمور والأجيال الناشئة.

مهارة

وأشاد الزعابي بالإمكانات التي تتمتع بها بلقيس، والإنجازات الريادية التي نجحت في تحقيقها، رغم حداثة سنها، وما تتمتع به من مهارة رياضية، أثبتت استحقاقها في الحصول على الذهبية في بطولة العالم، واليوم، ندعم مسيرتها للوصول إلى منصة تتويج الإبداع الرياضي، والتي تعتبر وجهة ثابتة لكل رياضي مخلص لوطنه.

وشاركت بلقيس في نحو 30 بطولة محلية ودولية، التي خرجت من معظمها بميدالية ذهبية، وهو ما مهد الطريق أمامها للمنافسة على الأبسطة العالمية، واعتلاء منصة التتويج.

رسالة

واعتبرت بلقيس أن الحصول على جائزة تحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ستكون بمثابة أفضل فوز، وأرقى مستوى يمكن تحقيقه طوال مسيرتها الرياضية.

ووجهت بلقيس رسالة إلى جميع لاعبي ولاعبات الجوجيتسو في الدولة، بضرورة المثابرة والعمل والتدريب المكثف والمستمر، ليتمكنوا من بناء مسيرة رياضية متميزة، تؤهلهم للوصول إلى العالمية ومنافسة أفضل اللاعبين.

تصويت

ويمكن التصويت لدعم ملف ترشح بلقيس عبر قناة دبي الرياضية والتطبيق الذكي للجائزة، أو إرسال رسالة نصية تحتوي على الرمز S1، على الرقم 5152 لحاملي خطوط اتصالات، ورقم 1000 لحاملي خطوط دو، حيث سيستمر التصويت لغاية 31 ديسمبر، على أن يعقد الحفل الختامي للإعلان عن الفائزين يوم 9 يناير.