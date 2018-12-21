20 قارباً ترسم لوحة تراثية بحرية في أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية.

ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، الرئيس التنفيذي للنادي، يرسم 20 قارباً لوحة بحرية تراثية تنافسية في مياه على العاصمة، من خلال أولى جولات بطولة الإمارات للقوارب الخشبية السريعة «الشواحيف»، في موسمها الجديد، والمنافسة القوية التي تنسج خيوطها قوارب المشاركين من الإمارات والكويت، وهي تمثل إحدى اللوحات التي يحرص النادي على تنظيمها، وبشكل دائم. حيث إنها تربط بين الماضي والحاضر.

ولتكون جسراً خاصاً، يذكّر الأجيال الجديدة بالشكل القديم للقوارب الخشبية، ولكن مع إضافة محركات قوية وحديثة على الزوارق، كي يبقى هذا القارب حاضراً، وبقوة، وتخلد البطولة حضوره دوماً، وتنطلق المنافسة اليوم بطريقة مبتكرة وحديثة، مع قرار النادي تنظيم سباق كسر الكيلو للمرة الأولى بين المشاركين، وذلك من أجل تحديد مراكز الزوارق في انطلاقة السباق الرئيس لاحقاً، ومن المقرر أن ينطلق سباق الزمن في تمام الثانية ظهراً، ومن ثم انطلاق السباق الرئيس في تمام الساعة الثالثة عصراً.