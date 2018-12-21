تأهل الجوكر وشهاب في مونديال السنوكر

المصدر: متابعة- ياسر قاسم

تأهل نجما منتخبنا الوطني محمد الجوكر ومحمد شهاب إلى الدور الثاني في بطولة العالم للسنوكر، التي تقام حالياً في مدينة مرسى علم المصرية.

وتختتم غداً (السبت)، وجاء تأهل الجوكر وشهاب في منافسات الفردي لفئة 6 كرات، فيما ودع البطولة لاعبو المنتخب، سالم علي وجمال عبد الله المهيري وأحمد شهاب وعيسى السيد وسيف الكتبي، حيث أسفرت نتائج المواجهات التي جرت، أول من أمس، عن فوز محمد شهاب على المصري أحمد عبد العزيز 4-0 ليتأهل لدور الـ 32، وفاز محمد الجوكر على الباكستاني محمد مجيد 4-1 ليتأهل إلى دور الـ 64.

وخسر جمال المهيري من التايلاندي بونديس جابو 2-4 وخسر سيف الكتبي من الهندي ساري سينغ 0-4، فيما فاز سالم علي السويدي على المصري خالد جلال 1/4، وبرغم ذلك خرج من البطولة، بينما خسر عيسى السيد من المصري محمد إمام بنتيجة 2-4، ونفس الحال تعثر لاعبنا أحمد شهاب أمام الهندي ساجيب كومار الذي فاز 0/4.

وأوضح رئيس الوفد وإداري المنتخب محمد عبد الله، أن النتائج التي تحققت حتى الآن، تعتبر جيدة في بطولة تضم نخبة نجوم اللعبة في العالم يمثلون 15 دولة، خاصة أن منتخبنا أحرز قبل أيام المركز الثالث فيها، عبر الثنائي محمد الجوكر ومحمد شهاب، وأعرب عن تفاؤله بتقدم الجوكر وشهاب في منافسات الفردي. وبدوره، أشاد خالد الخيلي مدير اتحاد البلياردو والسنوكر، والمتواجد مع الوفد بالنتائج التي أحرزها لاعبونا في البطولة وسط عمالقة اللعبة في العالم.