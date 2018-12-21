توأمة بين النصر و«دراجون سبورتس» للكاراتيه

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وقّعت شركة الألعاب الرياضية بنادي النصر، اتفاقية توأمة وتعاون مع أكاديمية دراجون سبورتس للكاراتية، بموجبها يمثل لاعبو ولاعبات الأكاديمية نادي النصر، في كافة البطولات الرسمية خلال الموسم الجاري.

وبموجبها أيضاً، تقوم الإدارة الفنية للأكاديمية، بتولي المهام التدريبية للاعبي النادي، والإشراف عليهم فنياً، بهدف الوصول بهم إلى المستوى المطلوب، الذي يليق باسم وإمكانات وطموح الإدارة النصراوية، وما تحظى به من دعم كبير من قبل قيادة النادي، وحضر مراسم توقيع الاتفاقية، في مقر النادي، عبد الرازق الهاشمي رئيس شركة الألعاب الرياضية.

ومنصور رحمة الفلاسي عضو مجلس إدارة الشركة، ومحمد العور المدير التنفيذي لشركة الألعاب، وشهد المراسم كضيف شرف، عبد الرحمن أبو الشوارب رئيس شركة كرة القدم بالنصر، الرئيس السابق لشركة الألعاب الرياضية بالنادي، ومن جانب أكاديمية دراجون سبورتس، رامي فوزي رئيس الأكاديمية.

والطاقم الفني المكون من جابر حسين، وعبد المجيد الشحات، ومحمد سعيد وأحمد سعيد، وأكثر من 30 لاعباً ولاعبة، شاركوا في استعراض اليوم التجريبي الذي سبق مراسم توقيع الاتفاقية، وأكد عبد الرازق الهاشمي، ترحيبه الكبير بالتعاون مع أكاديمية دراجون سبورتس، متمنياً أن تسهم التوأمة في تحقيق الأهداف المرجوة، معولاً الكثير من الآمال على فرق الكاراتيه في النادي خلال الفترة المقبلة.