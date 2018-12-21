الكشف عن مسارات وقمصان طواف الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

كشفت اللجنة العليا المنظمة لطواف الإمارات، في مؤتمر صحافي موسع، أمس في حلبة ياس بالعاصمة أبوظبي، عن قمصان ومسارات النسخة الافتتاحية العالمية الجديدة لطواف الإمارات، التي تقام خلال الفترة من 24 فبراير وحتى 2 مارس المقبلين.

وهذه النسخة الجديدة، تأتي بعد خمس سنوات من النجاحات الكبيرة، لطوافي دبي وأبوظبي للدراجات الهوائية.

وأثمرت التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة عن دمج هذين الطوافين، تحت مسمى «طواف الإمارات» ليجسد روح الاتحاد مروراً بمدن وإمارات ومعالم الدولة وتضاريسها الجغرافية الجميلة بمشاركة 18 فريقاً عالمياً في سباق النسخة العالمية الوحيدة في الشرق الأوسط، ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

وذلك بتنظيم مجلسي أبوظبي ودبي الرياضيين، وبالتعاون مع آر سي اس للرياضة والفعاليات.

مسارات ومراحل

وشهد المؤتمر الصحافي الإعلان عن كافة مسارات مراحل طواف الإمارات، وتشمل 7 مراحل بما يرمز للإمارات السبع وشعار الحدث الموحد، حيث ستقام المراحل الثلاث الأولى في إمارة أبوظبي والرابعة في إمارة دبي مروراً بالشارقة ورأس الخيمة، والخامسة في إمارة الشارقة مروراً برأس الخيمة والفجيرة، فيما تحتضن إمارة عجمان المرحلة السادسة مروراً بأم القيوين ورأس الخيمة.

في حين تقام المرحلة السابعة والأخيرة في دبي، وتبلغ المسافة الإجمالية لطواف الإمارات 1,090 كلم مع ارتفاع يصل إلى 1500م، خصوصاً في المراحل الجبلية التي تشملها المراحل: الثالثة والرابعة والسادسة، وتتميز مسارات طواف الإمارات بتنوع مراحله بما يناسب كافة المتسابقين (متسابقي السرعة، متسابقي المناطق المرتفعة، متسابقي القوة والتحمل).

البداية والختام

وينطلق الطواف يوم 24 فبراير في جزيرة الحديريات في أبوظبي (سباق الفرق ضد الساعة لمسافة 16 كلم) وهو مسار سريع، فيما تقام المرحلة الثانية ( 184 كلم) مرحلة العاصمة أبوظبي انطلاقاً من حلبة ياس مروراً بميناء خليفة ومتحف اللوفر باتجاه كورنيش أبوظبي عند سارية العلم الكبير التي ستشهد الختام.

فيما تقام المرحلة الثالثة (177 كلم) في مدينة العين بداية من جامعة الإمارات وصولاً لقمة جبل حفيت مع ارتفاع لـ1025 متراً، وبعدها سينتقل الطواف لإمارة دبي يوم 27 فبراير.

حيث ستقام المرحلة الرابعة ( 205 كلم) مرحلة بلدية دبي (نخبة المراحل) انطلاقاً من منطقة جزيرة النخلة جميرا ختاماً عند سد حتا بارتفاع لمسافة 200 متر، ومن ثم ستقام المرحلة الخامسة في إمارة الشارقة (181 كلم) من جزيرة العلم في خورفكان إلى الشارقة.

وتليها مرحلة إمارة رأس الخيمة (180 كلم)، حيث يتمكن الدراجون وللمرة الأولى من التسابق عبر جبال جيس التي تقع على بعد 150 كلم من نقطة الانطلاق في عجمان، صعوداً إلى الأعلى لمسافة 20 كلم أي بنسبة 5% من إجمالي مسافة المرحلة.

وستقام المرحلة السابعة والختامية يوم السبت 2 مارس في مدينة دبي لمسافة (154 كلم) بداية من سفاري بارك والختام في منطقة سيتي ووك، وتجمع هذه المرحلة بين السرعة والتحمل.

حضور مميز

حضر المؤتمر الصحافي سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة لطواف الإمارات العالمي، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف.

وعيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وأسامة الشعفار رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للدراجات الهوائية، وانريكو فيلي مدير ار سي اس للفعاليات الرياضية، وممثلو الرعاة: محمد النهاري الشامسي (طيران الإمارات)، عمر صوينع السويدي (أدنوك)، عقيل كاظم (نخيل)، أروى الكندي (طيران أبوظبي).

حارب: توجيهات القيادة أثمرت حدثاً موحداً

قال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لطواف الإمارات: نفخر في عام زايد، أن نعلن عن طواف الإمارات، الذي سيقام في عام التسامح، وسط مشاركة نخبة الفرق ونجوم العالم، الذين سيمرون بأبرز معالم الدولة وطبيعتها الرائعة، مشيداً بتوجيهات القيادة الرشيدة، التي أثمرت عن طواف عالمي موحد، يشمل جميع المدن في إمارات الدولة.

وأضاف: طواف الإمارات بمثابة حلم تحقق على أرض الواقع، وسينقل للعالم أروع صور ومشاهد التقدم العمراني للدولة، بمدنها وإماراتها السبع، متوجهاً بخالص الشكر والتقدير لرعاة وشركاء وداعمي طواف الإمارات، الذي نتطلع له أن يكون من أهم السباقات العالمية في أجندة الاتحاد الدولي، موضحاً أن المسارات تؤكد على التنوع المميز لكافة المراحل بتضاريسها المميزة.

عام التسامح

وبدوره، قال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لطواف الإمارات: فخورون بفكرة ونشأة طواف الإمارات، الذي وصلت به التحضيرات لمراحلة متقدمة، ليرى النور قريباً، في ظل دعم سخي واهتمام كبير من قيادة حكيمة، تؤمن إيماناً مطلقاً بأهمية الرياضة، ودورها في تحقيق التقارب والتلاقي بين الشعوب في وطن التسامح.

وتابع: إن طواف الإمارات، سيقام في عام التسامح، وسيعكس رسالة الإمارات السامية، وسينقل للعالم أجمع، مدى اهتمام قيادة الإمارات الرشيدة، ومجتمعها المميز بالرياضة والفعاليات العالمية الكبيرة، مضيفاً: امتداد مراحل الطواف، ليشمل مدن وإمارات الدولة، يمثل مكسباً رياضياً ووطنياً، ويشكل تجسيداً حقيقياً لروح الاتحاد.

كما سيعكس التضاريس الجغرافية الجميلة للدولة، وأكمل: الإعلان عن قمصان ومسارات الطواف بنسخته الافتتاحية، يعكس حرص اللجنة المنظمة على تقديم حدث عالمي مبهر من كافة الجوانب، متقدماً بالشكر لكافة الرعاة والداعمين وشركاء الحدث.

تظاهرة كبيرة

ومن جانبه، أعرب عيسى هلال الحزامي، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، عن فخره بالمشاركة في تظاهرة رياضية كبيرة، وحدث عالمي مميز، مبيناً أن إمارة الشارقة فخورة بأن تكون جزءاً من مسار طواف الإمارات، الذي نتطلع لتقديم كافة عوامل النجاح لبداية مشواره العالمي.

مشيراً إلى أن الحدث يمثل دفعة كبيرة لتطوير رياضة الدراجات الهوائية، وبدوره، أعرب أسامة الشعفار رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للدراجات الهوائية، عن سروره بالكشف عن مسارات الحدث العالمي الكبير، المتمثل بطواف الإمارات، الذي سيقف في طليعة سباقات العالم، نتيجة لمشاركة نخبة الفرق ونجوم العالم.

درع

شهد المؤتمر الصحافي، تقديم درع طواف الإمارات للدراجات الهوائية الجديدة أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية، التي جاءت منسجمة مع اسم ومكانة الحدث العالمي، وقام بتصميمه الإيطالي الشهير جي دي إي بيرتوني، الذي قام بتصميم كأس بطولة كأس العالم لكرة القدم، ويزن درع الطواف 5.5 كيلوغرامات، وهي مطلية بالذهب عيار 24 قيراط.

الرعاة يحملون ألوان علم الدولة

صُممت قمصان طواف الإمارات التي تشكل ألوان علم الدولة، من «كاستيللي» التي تعد من الماركات العالمية المتقدمة لقمصان سباقات الدراجات الهوائية العالمية وهي الماركة التي قامت بتصميم طوافي أبوظبي ودبي في نسختهما الماضية، كلما تمثل القمصان بألوانها الأربعة أجود الخامات التي تتيح الحماية كلما أنها تساعد على السرعة والتخلص من الحرارة.

وشهد المؤتمر الصحافي الكشف عن ألوان قمصان النسخة الافتتاحية لطواف الإمارات، حيث ستكون طيران الإمارات راعياً للقميص الأحمر المخصص لمتصدر الترتيب العام بداية من المرحلة الثانية بتحقيق أقل زمن مسجل، وأما القميص باللون الأخضر فسيكون برعاية أدنوك، المخصص لمتصدر الترتيب العام بالنقاط.

فيما ترعى نخيل القميص الأبيض والذي يقدم لأفضل متسابق شاب «25 سنة وما دون» أي من مواليد ما بعد الأول من يناير 1994، في حين يرعى طيران أبوظبي القميص الأسود الذي يمنح لمتصدر المرحلة المتوسطة السريعة.

وقال محمد النهاري الشامسي ممثل طيران الإمارات: تسعد طيران الإمارات برعاية النسخة الافتتاحية لطواف الإمارات عبر رعايتها للقميص الأحمر ونحن نثق أن دعمنا لطواف الإمارات خلال السنوات القليلة القادمة سيعزز مكانة الإمارات كوجهة عالمية متميزة لرياضة الدراجات الهوائية بناء على ما تتميز به الدولة من مسارات وتضاريس متنوعة.

خصوصاً أن طيران الإمارات هي الراعي لفريق الإمارات للدراجات الهوائية خلال العامين الماضيين مما زاد في الترويج للفريق والتعريف به خلال مشاركاته في سباقات مهمة حول العالم، كما أن هذا الطواف يعد فرصة كبيرة لرفع مستوى الاهتمام بهذا النوع من الرياضة.