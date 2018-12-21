«الإمارات» يواجه غنتوت في نهائي دولية البولو

المصدر: دبي - فائز بجبوج

برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو تختتم بعد ظهر اليوم الجمعة بملاعب نادي غنتوت بطولة الإمارات الدولية المفتوحة للبولو، التي نظمها نادي غنتوت بالتنسيق مع جمعية الإمارات للبولو وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، والتي انطلقت منافساتها في الثامن من ديسمبر الحالي، بمشاركة 5 فرق ضمت أبرز نجوم اللعبة على المستويين المحلي والعالمي.

يأتي الحفل الختامي للبطولة بإقامة مباراة تحديد المركزين الأول والثاني وذلك اعتبارا من الخامسة مساء بملعب الشيخ زايد الرئيسي بنادي غنتوت، وتجمع بين فريقي الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بعد أن بلغ فريقها المباراة النهائية دون هزيمة، ليواجه فريق غنتوت بقيادة الدولي يوسف بن دسمال السويدي.

والذي خسر فريقه مباراة واحدة في التصفيات أمام منافسه في مباراة اليوم بنتيجة 7/‏‏‏8 مما يكسب المباراة أهمية تنافسية ثأرية شعارها الفوز بلقب تلك البطولة، التي رصد لها النادي مبلغ نصف مليون درهم كجوائز نقدية بجانب الهدايا التذكارية والعينية، وتسبقها في الرابعة عصرا مباراة المركز الثالث البرونزي، والتي تلعب بالملعب رقم واحد وتجمع بين فريقي أبوظبي والحبتور بعدما انتهت مباراتهما في الدور التمهيدي بفوز فريق أبوظبي بنتيجة 8/‏‏‏5.

برنامج

يشتمل برنامج الحفل الختامي الذي تقوم بنقله على الهواء مباشرة قناة أبوظبي الرياضية على العديد من الفقرات الاحتفالية الترفيهية، حيث تفتح أبواب النادي بالمجان أمام رواد النادي وعشاق البولو اعتباراً من الثانية بعد الظهر.

ويتضمن على برامج ممتعة لكافة أفراد الأسرة، وعند الرابعة عصراً يستقبل النادي ضيوف البطولة ونجوم مونديال أندية العالم، وفي الرابعة والربع تبدأ العروض الترفيهية وتدشين القرية التراثية بجوار الملعب الرئيسي، ثم الاستمتاع بعرض القفز الحر بالمظلات بمشاركة أبطال الإمارات..

وفي الخامسة مساء يعزف النشيد الوطني بحضور راعي الحفل الختامي وكبار الضيوف ورجال السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة إيذاناً ببدء المباراة الختامية الرئيسية في ختام البطولة التي تجمع بين الفريقين الكبيرين، وفي السادسة والربع تبدأ مراسم تتويج الفرق الفائزة وتكريم الجهات الراعية والسحب على الجوائز المجانية مع تكريم الفائزين في مسابقات أجمل زي.