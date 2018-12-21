عبد الله حسين بطلاً لسباق السلم للدراجات الهوائية

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

توّج عبد الله حسين البلوشي، من فريق شرطة دبي بطلاً لسباق السلم للدراجات الهوائية لفئة الهواة المواطنين بزمن قدره 3:02:08 ساعات.

فيما جاء عادل عبد الباقي من فريق إكسبو 2020 في المركز الثاني بزمن 3:02:09 ساعات وبطي مهير بن مسحار المهيري ثالثاً بزمن 3:02:10 ساعات، كما فازت شرطة دبي بالمركز الأول في الفرق وربدان ثانياً وفريق اكسبو 2020 بالمركز الثالث، وامتدت مسافة السباق 124 كلم وتبلغ قيمة جوائزه المالية مليون درهم.

ويقام سباق السلم للدراجات الهوائية الذي شهد مشاركة 60 دراجاً، بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبدعم من «مِراس» و«دبي القابضة»، وهو واحد من ثلاثة سباقات بمجموع جوائز 3 ملايين درهم.

وسيقام السباق الثاني المخصص للمحترفين والنخبة 17 يناير المقبل، والثالث للمواطنين 7 فبراير 2019. وحصل الفائزون بالمراكز الـ20 الأوائل على جائزة مالية قدرها مليون درهم، بواقع 200 ألف درهم للبطل و150 ألفاً للوصيف و100 ألف لصاحب المركز الثالث، وجوائز مالية متفاوتة لأصحاب المراكز من 4 إلى 20.

نجاح

من جهته، عبر عمير جمعة الفلاسي رئيس اللجنة المنظمة، عن سعادته بنجاح السباق ووصول جميع المتسابقين سالمين، كما أشاد بأداء الدراجين الذين خاضوا السباق وقدموا صورة رائعة لقدرات الرياضيين الإماراتيين، وسطروا أجمل صور التنافس في أجمل المناطق الطبيعية في دبي، وهي منطقة محمية المرموم.

وأكد الفلاسي، أن هذه البداية القوية للموسم الثالث من السباق تؤكد نجاح السباق في تحقيق الهدف الذي رسمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتطوير قدرات الشباب الإماراتيين وتنظيم سباق يطلق قدراتهم ويرفع من مستوياتهم في هذه الرياضة الجميلة المتكاملة.

ويكون نواة لنشر ثقافة ممارسة الرياضة عموماً والدراجات الهوائية خصوصاً، وتطوير مستوياتها.

وأوضح الفلاسي، أن الدراجين الذين أحرزوا مراكز متقدمة في هذا السباق سيكونون على موعد مع السباق الثاني الذي سيكون تاريخياً كونه سيشهد أول مشاركة لدراجي النخبة من دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة للدراجين المحترفين المقيمين في الدولة، ونحن سنستعد ليكون السباق مميزاً بجميع تفاصيله.

وبما يليق بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واسم ومكانة هذا السباق.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة أن سباق النخبة المقبل سيكون بشكل مختلف وأسرع نظراً لمشاركة الدراجين المحترفين المقيمين في الدولة ودراجين من دول مجلس التعاون وأصحاب المراكز الأولى في سباق الهواة المواطنين الأول.

منافسة

من جهته، أكد البطل عبد الله حسين، أن فوزه بالمركز الأول جاء بصعوبة كبيرة نظراً لقوة المنافسة بينه وبين دراجي فريق اكسبو 2020، موضحاً أنه اعتمد خلال السباق على مراقبة عادل عبد الباقي المرشح الأول للفوز، وظل يتابعه إلى أن انتزع منه المركز الأول في الأمتار الأخيرة.

كما أوضح بطل السباق الذي كان دراجا سابقا بنادي النصر منذ 10 سنوات أن سرعة الرياح والحصى المتناثرة بسببها عقدت مهمة الدراجين. في حين، صرح عادل عبد الباقي صاحب المركز الثاني أن السباق كان صعبا على كل المشاركين بسبب سرعة الرياح، مشيراً إلى أنه كان قريباً من المركز الأول لكنه لم يستطع الحفاظ على أسبقيته في اللحظات الأخيرة.