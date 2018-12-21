شرطة رأس الخيمة تحتفل ببطولة الرماية

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

أشاد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، في كلمته بمناسبة حفل ختام بطولة الرماية السنوية 2018، بأهمية البطولة التي تعتبر من أهم الأركان الأساسية في خطة النشاط الرياضي التي تتبعها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وهي من أهم العناصر الرئيسية لمنتسب الشرطة، باعتبارها أحد أبرز المهارات التي يمكن أن يكتسبها المنتسب لإبراز إمكانياته العسكرية.

شهد الحفل العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة رأس الخيمة، والعميد الدكتور محمد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، والعقيد الدكتور ناصر البكر مدير معهد تدريب شرطة رأس الخيمة، حيث تم تكريم أفضل رماة القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وذلك في ميدان الرماية بمنطقة «السوان».