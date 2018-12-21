أبوظبي تستضيف بطولة اليوم الوطني للجودو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تشهد صالة فاطمة بنت مبارك في العاصمة أبوظبي صباح اليوم الجمعة، انطلاقة بطولة اليوم الوطني المفتوحة للجودو لفردي الشباب والناشئين التي تنظمها شعبة الجودو بالاتحاد برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، بالتعاون مع اتحاد الرياضة المدرسية، التي تأتي ضمن فعاليات عام زايد 2018 .

وتشهد مشاركة 235 لاعباً من 16 نادياً ومركزاً على مستوى الدولة، في البطولة العزيزة الغالية، وستبدأ المنافسات اعتباراً من الحادية عشرة صباحاً بالنشيد الوطني قبل أن تنطلق المباريات بين المتنافسين.

من جانبه، أكد محمد بن ثعلوب الدرعي أن اتحاد الجودو يحرص على إقامة بطولة اليوم الوطني سنوياً وسط مشاركة مميزة من أبطال المستقبل، التي تمثل أفضل تحضير للاعبي المنتخبات الوطنية السنية للاستحقاقات المقبلة، والتي بدورها تأتي ضمن خطه الاتحاد لتوفير تحضير جيد للاعبين، كما أنها تعكس الاهتمام بقطاع الشباب والناشئين لاستمرار خطة الانطلاق برياضة الجودو لمصاف التطور والنهوض، وهي الاستراتيجية الأولى للاتحاد.

وكانت قرعة المنافسات قد أجريت أمس وفقاً لأعمار اللاعبين وأوزانهم بهدف التكافؤ في المباريات التي يشهدها الجهاز الفني للمنتخبات السنية، وذلك من أجل الوقوف على مستويات اللاعبين استعداداً للمشاركات الخليجية والعربية والآسيوية المقبلة.

من جانبها، أكدت اللجنة المنظمة للحدث ضرورة التقيد بأعمار اللاعبين، ويحق لكل مركز تدريب الاشتراك بـ 3 لاعبين كحد أقصى في الوزن الواحد على أن يكون واحداً منهم من مواطني الدولة، وفي حال مشاركة لاعب واحد فقط يجب أن يكون من مواطني الدولة..

وحددت الشروط الفنية الأوزان والمواليد لفئات الأشبال تحت 14سنة لأوزان تحت 30 و34 و38 و42 و46 و50 و55 و5 كغم، وفوق 60 و73 كغم لمواليد تحت 12 سنة مواليد 2007 /‏ 2006.. أما مواليد ما بين 2004 /‏ 2005 لفئات تحت 14 سنة فقد تحددت أوزانها من 34 و38 و42 و46 و50 و55 و60 و66 فوق 66 و81 كغم.