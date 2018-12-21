3 مواجهات في افتتاح رابعة جولات دوري الطائرة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تنطلق الجولة الرابعة من الدوري العام للكرة الطائرة رجال مساء اليوم، 3 مباريات قوية، يلتقي فيها شباب الأهلي مع العين، وحتا مع عجمان والوحدة مع الظفرة.

وغداً يلعب الجزيرة مع بني ياس، وسيكون هناك ديربي يجمع النصر مع الوصل، ويتصدر العين الترتيب العام، بثلاثة انتصارات و8 نقاط، ويحل الجزيرة ثانياً، بنفس عدد مرات الفوز والنقاط، وبفارق نسبة نقاط الأشواط،.

ويحتل شباب الأهلي المركز الثالث، بفوزين و6 نقاط، ويليه الوصل، بفوزين و5 نقاط، ثم النصر وعجمان وحتا في المراكز من الخامس وحتى السابع، بفوز واحد و4 نقاط، ويأتي بني ياس حامل اللقب، ثامناً بفوز واحد و3 نقاط، والظفرة تاسعاً، بفوز واحد ونقطتين، وأخيراً، الوحدة في المركز الأخير، من دون أي فوز، وبنقطة واحدة.