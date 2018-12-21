سلة الوصل تكتسح الظفرة وفوز البطائح على العين

المصدر: دبي- ياسر قاسم

حقق فريق الوصل فوزاً كاسحاً على ضيفه الظفرة، بنتيجة 97-47، أول من أمس، في افتتاح الجولة التاسعة والأخيرة لذهاب الدور التمهيدي لمسابقة دوري الرجال لكرة السلة، ليرتقي الوصل إلى المركز الثالث برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن صاحبي الصدارة النصر وشباب الأهلي اللذين خاضا أمس، لقاءهما في ختام الجولة.

فيما عزز البطائح مركزه الخامس برصيد 14 نقطة، بعد فوزه الثمين على مضيفه العين بنتيجة 62-50، ليظل الفريقان الخاسران الظفرة والعين على مركزيهما التاسع والعاشر برصيدي 11 و9 نقاط على التوالي، وواصل البطائح نتائجه الإيجابية في موسمه الأول، وتقدم في المراحل الأربعة من لقاء مضيفه العين بالنتائج 13-11 و15-8 و18-17 و16-14.