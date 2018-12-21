شباب الأهلي ينشد المحافظة على صدارة اليد من بوابة العين

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تتجه الأنظار اليوم إلى صالة الشيخ مكتوم بن محمد، حيث لقاء شباب الأهلي، صاحب الأرض، مع ضيفه العين في الجولة السادسة من بطولة دوري الرجال لكرة اليد.

وينشد شباب الأهلي الفوز، للاحتفاظ بالصدارة برصيد 15 نقطة، بينما العين يأمل أن يعود لدار الزين بالفوز، لتحسين موقعه الحالي الخامس برصيد 8 نقاط، ورغم أن مواجهات الفريقين السابقة، تشير إلى تفوق شباب الأهلي، إلا أن الضيف العيناوي قد يكون له رأي آخر، ويلقب الطاولة على مضيفه.

وتستكمل الجولة غداً بثلاث مباريات، يلتقي فيها الظفرة السادس مع مضيفه الجزيرة السابع بنفس الرصيد، 6 نقاط لكل منهما، ويلعب بني ياس الثامن 5 نقاط، مع الوحدة التاسع 4 نقاط، فيما يلتقي النصر الثالث 12 نقطة مع الوصل الرابع 10 نقاط، ويغيب عن الجولة الشارقة، الوصيف، برصيد 13 نقطة.