6 منتخبات عربية تتنافس على كأس زايد للطاولة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تبدأ صباح اليوم، البطولة العربية المفتوحة على كأس زايد 2018، لفردي الرجال لكرة الطاولة، في صالة نادي شباب الأهلي بالممزر، والتي ينظمها اتحاد كرة الطاولة الإماراتي.

وتقام البطولة على مدار يومين فقط، بمشاركة 24 لاعباً يمثلون 6 منتخبات عربية، وهي الإمارات، والسعودية، مصر، فلسطين، السودان،الأردن، ويصل اجمالي جوائز البطولة، 15 ألف دولار، وينال صاحب المركز الأول 7500 دولار، والفائز بالمركز الثاني على 5000 دولار، وصاحب المركز الثالث على 2500 دولار.

ويمثل منتخبنا في تلك البطولة الودية، السداسي راشد محمد، مروان منصور، فيصل عباس، جاسم لنجاوي، عبد الله البلوشي، صلاح البلوشي وعيسى إبراهيم، ومن المنتظر أن تشهد البطولة التي تتزامن مع ختام احتفالات عام زايد، منافسات محتدمة بين المشاركين.